Varel Für „fangfrischen Schmuck aus dem Norden“ ist die Varelerin Alexandra Mergili bekannt. Jetzt setzt sie auf Eier, hat aus Mini-Holzeiern, Edelsteinen, Gold und Silber filigrane Kunstwerke geschaffen. Zu sehen sind die Schmuckstücke bei Varels erster Ostereierausstellung. „VarelEI“ heißt es an diesem Samstag, 6., und Sonntag, 7. April, jeweils von 10 bis 18 Uhr in der Galerie Marienlustgarten in Varel.

Erstmals ausgestellt

Inhaberin Wassa Rosin lädt zu Varels erster Ostereierausstellung mit internationaler Besetzung ein und möchte damit eine Tradition begründen. Wassa Rosin wurde in Sankt Petersburg in eine russische Künstlerfamilie hineingeboren und hat im Alter von 24 Jahren begonnen, große Holzeier kunstvoll im Stil der alten Meister zu bemalen.

Sie war mit diesen Eiern auf vielen Ausstellungen vertreten und hat jetzt diese Kontakte genutzt für die Ausstellung in ihrer Galerie, die sie Ende vergangenen Jahres mit ihrem Mann Thomas Hülse am Marienlustgarten in Varel eröffnet hat.

In der Ausstellung ist Kunst auf Eiern in vielen Techniken zu sehen. Neun Künstlerinnen aus Deutschland, Russland, Polen, der Ukraine und aus den Niederlanden kommen nach Varel.

Aus Holz und Acryl

Wassa Rosin zeigt ihre handbemalten Holzeier mit klassischen Motiven in Acryl, aber auch Natureier in vielen verschiedenen Variationen werden gezeigt. Künstlerinnen aus den Niederlanden und aus Polen stellen Natureier mit Tiermotiven aus, eine deutsche Kollegin zeigt ethnische und Frauen-Motive. Auch traditionelle sorbische Eier mit Batikverzierung und in Kratztechnik sind zu sehen, ebenso Keramikeier und in Wachstechnik verzierte Eier.

Die kleinsten Eier präsentiert Alexandra Mergili. Von Wassa Rosin angesprochen, ob sie dabei sein möchte, hat die Schmuckdesignerin sofort zugesagt und erstmals aus kleinen Holzeiern Schmuckstücke gefertigt. Neben mit Gold und Silber verziertem Ohrschmuck aus halben und ganzen Holzeiern präsentiert sie Halsketten mit Ei.

Mit Rubin verziert

Glanzstück ist ein Ei, das den berühmten russischen Fabergé-Eiern nachempfunden ist. Das kleine Holzei ist mit Silber, einem Rubin und Süßwasserperlen verziert. Wie seine Vorbilder aus Russland ist es aufklappbar und hat einen kostbaren Inhalt: eine Akoya-Zuchtperle. Alexandra Mergili hatte viel Freude an der Arbeit mit den Eiern, dem Symbol für Leben und Fruchtbarkeit.