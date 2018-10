Varel „Lippi Punkstrumpf“, „Credo, der Vielschichtige“ und „Johnny Doubleyou“ sind dabei, wenn am Freitag, 19. Oktober, um 20 Uhr der dritte Poetry-Slam in der Weberei in Varel startet. Einlass ist um 19.30 Uhr, der Eintritt kostet vier Euro.

Neun Poetinnen und Poeten und ein Spontangast werden an diesen Abend in der Weberei ihre Texte Form präsentieren. Als Moderatorin dabei ist die Slam-Ikone Annika Blanke aus Varel. Auf der Bühne stehen:

• Rita Apel – Grande Dame des Poetry Slam mit viralem Mikroplastik-Video. Die Bremerin wurde 2014 Poetry- Landesmeisterin für Niedersachsen und Bremen. Ihre Texte sind oft lustig, aber auch nachdenklich bis kritisch und verarbeiten den ganz normalen Wahnsinn in ihrem Berufs- und Alltagsleben.

• Credo – Der Vielschichtige. Credo ist seit mehr als zwei Jahren auf vielen Poetry-Slam-Bühnen Deutschlands zu sehen. Mit Rückblicken auf die 90er-Jahre, aber auch den Blick auf Typisches aus dem Dorfleben gelang es ihm in diesem Jahr, auf sich aufmerksam zu machen.

• Eberhard Kleinschmidt – Ein Mann mit Botschaft, überall auf deutschen Slam-Bühnen zu finden, inmitten von überwiegend jugendlichen Slammern, die seine Enkel sein könnten. Dabei versucht er, seine Botschaften unters Volk zu bringen – meist ernst, engagiert, gesellschaftskritisch, gelegentlich im Sinne von „Die Weisheit des Alters ist Unvernunft“.

• Johnny Doubleyou – Der begeisternde Neuling. Er schreibt Texte, die auch zum Schmunzeln einladen, aber hauptsächlich durch ihre ernste Botschaft im Gedächtnis bleiben.

• Lippi Punkstrumpf – Reimende Performancepoetin. Sie tauscht Sinn- und Fortbildung gegen Spinn- und Wortbildung und sucht den Sinn im Unsinn. Ihre Lyrik donnert sie einem so gekonnt, schnell und versiert um die Ohren, dass man aus dem Staunen nicht mehr herauskommt.

• Jakob Matz – Abgründig und sprachverliebt. Mit ruhiger Stimme von den Abgründe der Welt erzählen, ist seine Spezialität.

• Tabea Farnbacher – Viefältiger Shootingstar. Gerade über 20 Jahre alt, begeistert sie mit ihren Texten Zuhörer von Jung bis Alt: 2017 wurde sie deutschsprachige U20-Vizemeisterin im Poetry Slam.

• Knut-Alexander Höhn – der Beobachter mit der spitzen Feder. Er wirft gerne einen forschenden Blick auf seine Zeitgenossen.

• Jelto – das Nachwuchstalent aus Friesland. Ein talentierter Nachwuchspoet.

Ebenso wird ein Startplatz an der Abendkasse verlost. Wer auftreten möchte und mindestens zwei selbstgeschriebene Texte von je drei bis sechs Minuten Vortragsdauer dabei hat, kann seinen Namen ins „Startplatzglas“ werfen und mit ein bisschen Glück am 19. Oktober selbst im Wettbewerb auf der Bühne des Jugendzentrums stehen.

Eine Jury aus dem Publikum kann Punkte von 1 bis 10 vergeben. Das Gesamtpaket von Text und Performance wird bewertet. Die drei besten Slamer kommen ins Finale und werden mit Preisen belohnt.