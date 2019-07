Varel „Auch Wespen bauen ihre Waben aus Zellulose“, sagt Peer Oliver Naus. Und damit war die Verbindung zur Papier- und Kartonfabrik Varel (PKV) hergestellt. Der Bildhauer aus Lübeck kreierte im vergangenen Jahr während eines Symposiums zum Thema „Recycling“ in Rallenbüschen, zu dem Varels Schrottkünstler Diedel Klöver eingeladen hatte, eine „Wespenkönigin“ aus Holz. Diese wurde nun auf dem Gelände der PKV aufgestellt.

Geschützt von einem Stahlblatt als Wetterdach, thront sie nun auf der Grünfläche zwischen dem Parkplatz und der Verwaltung. Auf dem Areal wurden bereits Mooreichen als Kunstwerke aufgestellt. Entstanden ist die „Wespenkönigin“ von Peer Oliver Naus aus Bauholzresten. Diese verarbeitete der Künstler zu einer Skulptur.

Allerdings ohne das schützende Dach. Dieses steuerte erst Diedel Klöver bei. Er hatte nicht nur die Idee für den außergewöhnlichen Wetterschutz für die Königin, sondern baute es auch. Nun stellte er sowohl Kunstwerk als auch das Blattdach auf. Ganz fertig ist es aber noch nicht. Denn noch schaut die „Wespenkönigin“ auf ihre leere Handfläche. „Dort kommt ein kleines Produkt der Papierfabrik drauf“, so der Künstler.

Das Symposium 2018 wurde gefördert von der Gertrud-und-Hellmut-Barthel-Stiftung. Und das wird auch in diesem Jahr wieder so sein. Vom 9. bis 23. August werden in Klövers Atelier an der Dangaster Straße 96 Künstler Werke erschaffen, die sie dort im Yard-Art-Garten vom 24. bis 25. August ausstellen.

„Schon im vergangenen Jahr hat uns das Konzept von Anfang an überzeugt“, sagt Franziska Scholl, Managerin der Barthel-Stiftung: „Nun freuen wir uns sehr auf das anstehende Symposium und die neuen Werke.“ Ob diese wieder an verschiedenen Orten und Plätzen in Varel aufgestellt werden, steht indes noch nicht fest.