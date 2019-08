Varel „Liebe kann alles“ und „Mein Herz für dich“ tönte es am Donnerstag durch Varels Innenstadt. Die erste Vareler Schnäppchenmeile startete mit volkstümlichem Schlager und prominenter Unterstützung. Judith Jersey vom Gesangsduo Judith & Mel unterstützte ihre Freundin Silke Starke, Inhaberin des Bekleidungsgeschäftes „Emily chic & crazy“.

Die Unterstützung konnte sie gut gebrauchen. Kaum hatte die Schnäppchenmeile begonnen, strömten die Besucher an die Stände und auch in die Läden, um anzuprobieren. „Hier ist gut was los, das bringt Leute in die Stadt“, freute sich Silke Starke. Sie ist zum ersten Mal bei der Schnäppchenaktion der Vareler Kaufleute dabei.

Der Schnäppchenmarkt, der lange Jahre im ehemaligen Pekol-Markt an der Obernstraße stattfand, wurde in diesem Jahr erstmals zur Schnäppchenmeile umgewandelt. Bis Samstag verkaufen Varels Kaufleute Markenware zu Schnäppchenpreisen. Start ist in der Hindenburgstraße beim Juwelier Hespe und Ende beim Modegeschäft Renate M. in der Drostenstraße, beziehungsweise bei Gerry Weber in der Obernstraße.

An diesem Freitag von 10 bis 18 Uhr und am Samstag von 10 bis 14 Uhr geht die Schnäppchenmeile weiter. Es machen mit die Geschäfte Diva, Schnittger Moden, S One, Renate M., Whiteline Style, Schöne Wäsche für alle, Lille Hus, Thalia, Hespe, Emily chic & crazy und Gerry Weber.

An allen Tagen stehen vor den Läden die Verkaufs-Pavillons. Verkauft wird hauptsächlich die Kleidung aus dem Sommerschlussverkauf sowie auch Bücher, Taschen, Spielzeug, Deko-Artikel und vieles mehr.

An diesem Freitag gibt es zudem eine Autogrammstunde mit Judith & Mel. Ab 14 Uhr werden sie zusammen mit Sänger Sammy Autogramme geben und für ihr Weihnachtskonzert am 22. Dezember im Tivoli in Varel werben.

Judith Jersey nutzte die Gelegenheit, in Varel auch auf Schnäppchensuche zu gehen. „Ja klar“ antwortet sie auf die Frage, ob sie eine Schnäppchenjägerin ist. So nutze sie immer, wenn sie ihre Freunde Heino und Hannelore besucht, die Gelegenheit, sich im nahe gelegenen City-Outlet Bad Münstereifel umzusehen.