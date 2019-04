Varel 100 Kunstwerke hat die Malerin Karin Fladung jetzt dem Vareler Waisenhaus gespendet. Dort werden sie in einer kleinen Ausstellung im Obergeschoss präsentiert und Interessierten zum Kauf angeboten. „Das Geld, das gesammelt wird, soll den Kindern zugute kommen“, sagt die 78-Jährige: „Für mich ist es wichtig, dass es in die pädagogische Arbeit einfließt, zum Beispiel für Ferienreisen.“

Ausstellung im Obergeschoss Die gespendeten Bilder der Künstlerin Karin Fladung sind im Obergeschoss des Vareler Waisenstiftes an der Waisenhausstraße 19 ausgestellt. Interessierte können sich die Werke wochentags anschauen. „Sie können sich in der Verwaltung melden“, lädt Leiterin Claudia Preuß ein. Gegen eine Spende können die Bilder dann gekauft und gleich mit nach Hause genommen werden.

Nach dem Umzug aus ihrem Haus in Sande, wo sie auch acht Jahre lang eine Galerie geführt hatte, in eine kleinere Wohnung wusste Karin Fladung nicht, wohin mit ihren vielen Kunstwerken. „Ich hatte einfach keinen Platz“, stellt sie fest. Ihr Sohn habe dann beim Vareler Waisenhaus angerufen, und sie der Leiterin Claudia Preuß angeboten. „Das ist besser, als die Bilder bei mir im Keller verschwinden zu lassen“, sagt die Künstlerin.

Und Claudia Preuß war gleich begeistert von dem Angebot. „Wir haben natürlich sofort ,ja‘ gesagt“, bedankte sie sich nun noch einmal bei der Künstlerin. Einige der Bilder – die meisten sind bereits gerahmt – werden in den Häusern und Gruppenräumen des Waisenstiftes aufgehängt. Der Rest kann gegen eine Spende gekauft werden.

Als Autodidaktin hat Karin Fladung 1991 intensiv mit der Malerei begonnen. „Gefühlsbetonte Impressionen stellen unbeeinflusst einen Weg in mein Inneres dar“, sagt sie. Das Handwerkszeug erlernte sie in mehreren Kursen an der Volkshochschule. Begonnen hat sie mit Aquarellmalerei.

Im Waisenhaus angeboten werden aber auch Werke in Öl, Radierungen und Collagen. Die Motive sind völlig verschieden. „Ich male das, was mir in den Sinn kommt“, sagt Karin Fladung. Landschaften, Häuser, Wasser oder Blumen sind dabei. Es gibt kein Bild, das doppelt ist. „Es sind alles Unikate“, betont die Künstlerin.

Karin Fladung hat selbst 22 Jahre in einem Wilhelmshavener Kinderheim gearbeitet und lange Jahre ihre kranke Mutter betreut. Nach einem körperlichen Zusammenbruch ist sie dann zur Malerei gekommen. Dabei stiftete Fladung immer wieder einige ihrer Bilder.

Unter andrem malte sie einen Zyklus für die Lutherkirche in Wilhelmshaven: „Die Geburt Jesus“, „Das 2. Abendmahl“, „Die Kreuzigung“ und „Die Auferstehung“. „Für alle vier Bilder sind die Rahmen von einem über 80 Jahre alten Hobbytischler aus Varel angefertigt worden“, sagt sie. Ausgestellt hat Fladung aber nicht nur in Friesland, sondern auch schon in Südtirol. Die Presse vor Ort schrieb: „Die Friesen erobern die Provinz Trient.“