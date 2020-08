St.-Bonifatius-Kirche: Licht setzt in renovierter Seitenkapelle Akzente

Varel In der katholischen St.-Bonifatius-Kirche in Varel tut sich etwas: Die Seitenkapelle der katholischen Pfarrkirche wurde renoviert und umgestaltet. Nun laden ein heller Farbton an den Wänden und ein paar neue Lichtakzente zum Verweilen ein.

Zuvor waren zwei Teile der Kommunionbank der alten Kirche als Raumteiler in die Bögen gesetzt worden. In den letzten Jahren hatten sie im bisherigen Obergeschoss des Pfarrheimes als „Geländer“ gedient. Im Zuge der Renovierungsarbeiten wurden die Bankteile nun ausgebaut. Sie sollen keine Abgrenzung sein, sondern der Kapelle vielmehr einen eigenen Akzent verleihen; sowie die alte Kirche mit der neuen verbinden und Vergangenes mit Neuem zusammenfügen.

„Und dann gab es die Idee, den Altar von der kleinen Erhöhung an einem Ende der Kapelle in die Mitte des Raumes zu rücken. Nun steht der Altar im Zentrum und ist in die Sitzbänke eingebettet. Auch der Taufstein aus der Alten Kirche hat einen zentraleren Platz in der Kapelle erhalten – erinnert er doch daran, dass jeder Getaufte ein von Gott geliebter und angenommener Mensch ist“, sagt Heiner Bruns.

Auch in der Alten Kirche an der Osterstraße laufen die Umbau- und Renovierungsarbeiten auf Hochtouren. Zurzeit wird die Zwischendecke Stück für Stück herausgeschnitten und entsorgt. Die alte katholische Kirche soll zur Kunst- und Kulturkirche für Konzerte, Ausstellungen und Begegnungen unabhängig des Glaubens umgebaut werden. Die Gesamtkosten dafür belaufen sich auf rund 1,35 Millionen Euro. Das Vorhaben wurde durch viele Spenden unterstützt: Zahlreiche Vareler übernahmen beispielsweise Patenschaften für die Buntglasfenster des Kirchengebäudes. Mit dem Geld wurden die Fenster restauriert.