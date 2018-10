Varel Mit zwei Premieren feierte die Niederdeutsche Bühne Varel (NDB) ihren 90. Geburtstag: Zum Einen brachte die Jugendgruppe „De Plietschen“ ihr neues Stück „Twüschen de Tieden“ auf die Bühne und zum Anderen kam dabei erstmals die neue Tontechnik zum Einsatz. In der Aufführung nahmen die Jugendlichen die Besucher mit auf eine Zeitreise, die zur versunkenen Insel Arngast im Jahr 1518 führt. Die „Plietschen“ zeigen das Stück noch einmal am Freitag, 5. Oktober, in der Aula der Oberschule Varel; der Eintritt ist frei.

Auch die neuen Mikrofone bestanden ihren ersten Einsatz. Der 14-jährige Techniker André Jodanow konnte für klare und gut verständliche Töne sorgen.

Die neue Technik wurde auch sogleich von Bühnenleiter Dieter Kück genutzt: Die „Förderung von Kunst, Kultur und Bildung, insbesondere die Erhaltung, Pflege und Förderung der Niederdeutschen Sprache, ihrer Kultur, ihres Brauchtums und ihrer Sitten“, das sei die Grundidee der Niederdeutschen Bühne.

Und das setzten die Schauspieler in den vergangenen 90 Jahren hervorragend um. Es gab bisher rund 250 Inszenierungen mit gut 2500 Aufführungen, die von 443 000 Zuschauern besucht wurden. Besonders erfolgreich waren beispielsweise das Stück „De Püjatz“ zum 50. Jubiläum, oder „Schuld“ mit einem Gastauftritt in Güstrow und „Belinda“, mit dem die Vareler den 1. Platz beim Willy-Beutz Schauspielerpreis im Jahre 1993 gewannen.

„Das alles war nur möglich durch den verantwortungsvollen Einsatz der Spieler und der vielen Mitstreiter vor, neben und hinter der Bühne“, so Kück. „Niemand, der nicht selbst mitgespielt hat, kann ermessen, was es jeden einzelnen Darsteller an Mühe, Konzentration, Nerven, Zeit und Geld kostet, bis ein Stück aufführungsreif ist“, sagte er.

Mit 85 Jahren ist Edith Iden das älteste Mitglied der Vareler Bühne. An ihren ersten Auftritt im Jahre 1949 kann sie sich noch gut erinnern. „Ich war die Lüttmachtine im Stück Blinde Kuh“, erzählte sie. Wie viele weitere Auftritte es dann geworden sind, das kann sie nicht sagen. „Aber ich war Krankenschwester und musste für die Aufführungen immer Urlaub nehmen“, erinnert sie sich.

Zuletzt war sie bei vier Aufführungen beim Dangaster Freilichttheater dabei und schaut sich heute gern die Auftritte ihrer Kollegen auf der Bühne an.

Bei seinem Grußwort brachte der stellvertretende Bürgermeister Rudi Böcker eine neue Spielstätte ins Spiel: „Die Stadt muss sich für eure Spielstätte etwas überlegen. Das Tivoli ist einfach in die Jahre gekommen.“ Er sprach Pläne für das Kasernengelände an und hofft, dass der 100. Geburtstag in neuen, modernen Räumen gefeiert werden kann.

Nach weiteren Grußworten vom Ratsherrn Karl-Heinz Funke, sowie von Rita Kropp vom Heimatbund für Niederdeutsche Kultur und Bernd Pauluschke von der Oldenburgischen Landschaft eröffneten Bühnenleiterin Silvia Beyer-Först und Bühnenleiter Dieter Kück mit einem Tänzchen zur Musik von DJ Steffen den Jubiläumsball.