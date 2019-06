Varel „Theater is us Leedenschaap“ sangen 120 Nachwuchsschauspieler von 16 niederdeutschen Bühnen aus voller Kehle. Sie trafen sich in der Oberschule Varel zum 11. Niederdeutschen Jugendtheaterfestival, waren mit Luftmatratzen und Schlafsäcken angereist und bezogen Klassenzimmer.

Die Förderung und Pflege des Nachwuchses steht an vorrangiger Stelle beim Niederdeutschen Bühnenbund Niedersachsen und Bremen (NBB). „Jugendarbeit ist wichtig. Wer das nicht berücksichtigt, der sägt an seinem eigenen Ast“, betonte der Präsident des NBB Arnold Preuß.

Das Festival dient den Nachwuchsdarstellern dazu, ihr Können und das bisher Erarbeitete vor Publikum zu präsentieren, sich mit anderen, jungen theaterbegeisterten Menschen der befreundeten niederdeutschen Bühnen auszutauschen und um Neues zu lernen.

Dazu gab es Lehrgänge mit erfahrenen Referenten. Regisseurin Gudrun Oeltjen-Hinrichs stellte die Ausdrucksmöglichkeiten der Körpersprache vor, Autorin Martina Brünjes sprach über die zum jeweiligen Schauspieler passende Rollenfindung, Gesanglehrerin Diethra Bishop erläuterte Atemtechniken für eine kraftvolle Aussprache und Chorleiterin Christel Spitzer ging auf laute und leise Töne beim Gesang ein.

Bei dem Festival führten die Nachwuchskünstler Ausschnitte aus ihren Theaterstücken oder gesamte Stücke in plattdeutscher Sprache vor. Die Jugendgruppe „De Plietschen“ der gastgebenden Bühne Varel brachte am Eröffnungsabend das Stück „Un boben wohnen Engel“ auf die Bühne, welches jedoch wegen einer plötzlichen Unpässlichkeit eines Schauspielers abgebrochen werden musste. Der junge Schauspieler kam zur Beobachtung ins Krankenhaus.

Auch für gemeinsamen Sport oder Spiele gab es Zeit, einige Teilnehmer besichtigten die Stadt und abends fand eine Party in der Schulmensa statt.

Der Sinn des Jugendtheaterfestivals ist es, junge Menschen für das Theaterspielen zu begeistern. Dabei geht es nicht nur darum, Texte auswendig zu lernen und ein fertiges Stück auf die Bühne zu bringen, sondern auch um die Förderung des Selbstbewusstseins, sowie die Entwicklung sozialer Kompetenzen, so dass neue Situationen im Alltag besser bewältigt werden können.

Sarah Scheemann und Corinna Schramm von der Bühne Brake kannten schon einige Teilnehmer von früheren Festivals und sagten: „Das macht Spaß, wir sind wie eine große Familie.“ Lotta Fastenau und Lilli Erks aus Neuenburg sind recht neu bei der Jugendgruppe und freuten sich, hier Leute mit demselben Hobby kennenzulernen und wollten sich von den Älteren etwas abgucken.