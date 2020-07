Tourismus: Vareler Mühle öffnet wieder

Varel Nach der Zwangspause in der Corona-Krise öffnet die Vareler Mühle wieder am 1. August. Das teilte Mühlenbaas Peter Fleckenstein mit. Die Mühle wird dann mittwochs von 10 bis 12 Uhr und samstags und sonntags von 10 bis 16 Uhr geöffnet sein. Es werden jedoch nicht mehr als zehn Besucher gleichzeitig in die Mühle gelassen; Besucher müssen außerdem eine Maske tragen. „Wir hoffen, dass die Leute dafür Verständnis haben“, so Fleckenstein.

Auch der Mühlenflohmarkt am 30. August soll stattfinden. Es werde maximal 25 Stände geben. Die Verkäufer müssen sich zuvor unter 04451/2539 anmelden. Das Standgeld beträgt einen Kuchen, gewerbliche Händler sind nicht erwünscht. Der Flohmarkt soll von 10 bis 17 Uhr rund um die Mühle stattfinden.