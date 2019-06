Varel Zu einem Marsch unter dem Motto „Rettet die Umwelt“ laden die Veranstalter der „Fridays-for-Future“-Demonstrationen in Varel, Dominik Helms und Tjorven Meyrose, ein. Der Marsch soll am Samstag, 29. Juni, stattfinden und beginnt um 14 Uhr am Eingang des Vareler Waldes an der Windallee. Von da aus marschieren die Teilnehmer über die Oldenburger Straße zum Schlossplatz. Dort werde es um 15 Uhr noch eine Abschlusskundgebung geben.

„Unsere Umwelt ist ein Thema, welches uns alle angeht. Wir wollen auch in Zukunft noch in unserer schönen Stadt leben. Extreme Wetterereignisse zeigen uns jedoch, dass sich das Klima ändert und, wenn wir nicht aufpassen, sich die Küstenlinie in das Binnenland verschieben wird“, mahnen die Organisatoren. Die Veranstaltung finde bewusst an einem Samstag statt, damit möglichst viele Menschen teilnehmen können.