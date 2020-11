Vareler Waisenhaus: Ein Hauskalender zum 350-jährigen Jubiläum

Varel „Ein armes oder Weißenhaus an einem bequemen Ort im Varelischen mit einem beständigen steinernen ansehnlichen Gebäude fertigen“ wollte Graf Anton I. von Aldenburg und ließ um 1671 das Waisenhaus errichten. Sein Wunsch wurde Realität: Seit 350 Jahren besteht das Vareler Waisenhaus und ist die einzige Institution ihrer Art in Deutschland, die über die Jahrhunderte hinweg Waisenhaus geblieben ist. Dieses Jubiläum wird nächstes Jahr im Juni mit einer Festwoche gefeiert. Auch der Oldenburgische Hauskalender für das Jahr 2021 steht im Zeichen des Jubiläums.

195. Jahrgang

Herausgeber Dr. Jörgen Welp, Autor Stefan Meyer und Verleger Florian Isensee überreichten am Dienstag den 195. Jahrgang des Oldenburgischen Hauskalenders an Claudia Preuß, Leiterin des Waisenhauses. Darin berichtet Dr. Antje Sander über die Errichtung des Vareler Waisenhauses und Dr. Jörgen Welp liefert Betrachtungen zum Vareler Waisenhaus. Noch weiter zurück in der Geschichte geht Dr. Dietmar Ponert, der über die Errichtung eines Kirchenstuhls in der Vareler Schlosskirche im Jahr 1653 berichtet.

Darüber hinaus bildet der Kalender die Vielfalt der Oldenburgischen Kultur ab und berichtet unter anderem über einen legendären Kapitän, Kriegsgefangenschaft und Heimkehr 1945 und von Neandertalern im Oldenburger Land. Den Oldenburgischen Hauskalender gibt es im Buch- sowie im Zeitschriftenhandel.

Neben dem Oldenburgischen Hauskalender wird sich auch eine Festschrift mit dem Jubiläum des Waisenhauses befassen, die Dr. Antje Sander und Dr. Joachim Tautz verfassen werden. Die beiden Historiker sitzen auch in der Arbeitsgruppe mit Vertretern vieler Institutionen, die seit einiger Zeit regelmäßig zusammenkommt, um das Jubiläum vorzubereiten.

Buntes Programm

Geplant ist ein Festakt am 9. Juni in der Schlosskirche, in deren Gruft unter anderem Graf Anton I. von Aldenburg bestattet ist, sowie eine Festwoche mit Ausstellungen und einem bunten Programm. „Es soll eine Woche der Begegnung werden“, sagt Claudia Preuß, „wir wollen das besondere Gebäude mit seiner Jugendhilfe-Geschichte feiern“. Natürlich sollen auch die Kinder und Jugendlichen, die dort leben, einbezogen werden. Auch in der Corona-Krise wird weiter vorbereitet: „Wir halten an der Planung fest und schauen, was im nächsten Jahr machbar ist“, sagt Preuß.