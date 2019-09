Varel Die letzte schwindelerregende Fahrt im „Break- Dancer“ ist zu Ende, der letzte Autoscooter gerammt und der letzte Berliner verdrückt. Der Kramermarkt in Varel ist vorbei, und jetzt heißt es wieder ein Jahr warten. Doch was genau macht diesen Kramermarkt aus, wie viele Besucher waren es, was wurde alles verkauft? Der Gemeinnützige hat die Zahlen zusammengetragen.

– Es war bereits das 253. Mal, dass der Vareler Kramermarkt stattfand. Damit kann der Kramermarkt auf eine lange Tradition zurückblicken, fand der erste Markt doch bereits im 18. Jahrhundert statt.

8800 – So viele Kilometer sind es bis Kalifornien in den USA. Dort verfolgte die ehemalige Varelerin June-Waltraud Moore die Live-Übertragung der Eröffnung am Freitagnachmittag auf der Facebook-Seite Gemeinnützigen“ und sendete herzliche Grüße. Ebenso Hans-Werner Harms, der jetzt im nordrhein-westfälischen Düren lebt.

38– In der Innenstadt selbst haben sich 38 Fahrgeschäfte und Buden verteilt, doppelt so viele haben sich dafür beworben. Darunter handelt es sich zum größten Teil um Stammbewerber, die jedes Jahr wiederkommen, wie Holger Boomhuis vom Ordnungsamt der Stadt Varel sagt. Doch drei Fahrgeschäfte haben dann doch abgesagt, sie wurden durch Brake-Dancer, Alcatraz und eine Pfleilbude ersetzt.

35– Unter den vielen Höhepunkten am Wochenende war besonders gut die Oldtimer-Parade besucht. 35 Fahrer nahmen mit ihren Autos teil und erstaunten die Zuschauer. Darunter war auch ein wirklicher Oldie: ein Mercedes 123 CE aus dem Baujahr 1983.

100 – Auch das große Feuerwerk hat zahlreiche Gäste in seinen Bann gezogen. Acht Minuten dauerte das Spektakel. Dabei wurde aus vier Batterien gefeuert. Die Fontänen erreichten dabei eine Höhe von 50 bis 60 Metern, die sogenannten Meteore erreichten sogar eine Höhe von 100 Metern.

1– Die vielen schönen Highlights und das bunte Treiben wurde nur einmal von einem Vorfall unterbrochen, als es am Freitagabend zu einer Schlägerei auf dem Schlossplatz kam. Neben Gürteln soll auch ein Messer zum Einsatz gekommen sein. Gegen den 20-jährigen Verdächtigen wurde Untersuchungshaft angeordnet. Das 39-jährige Opfer erlitt eine blutende Kopfverletzung und konnte das Krankenhaus nach ambulanter Behandlung verlassen. Ansonsten ging es nicht über „kleinere Scharmützel“ hinaus, wie es von der Polizei Varel heißt.

57– Den Abschluss des 253. Vareler Kramermarktes läutete wie immer der Seniorennachmittag ein. 57 Senioren und Seniorinnen nahmen die Einladung an und versammelten sich im Festzelt.

140– So viele Berliner wurden von zwei Geschäften vom Kramermarkt zur Verfügung gestellt. Es gab für jeden älteren Mitbürger ein kleines Lebkuchenherz vom Bürgermeister Gerd-Christian Wagner. Wer natürlich nicht fehlen durfte, war Graf Anton-Günther. Hoch zu Ross ritt er gemeinsam mit seinem Gefolge durch die Innenstadt und lud zum Kramermarkt in Oldenburg (27. September bis 6. Oktober) ein.

94– Anschließend wurde der älteste Gast ausgezeichnet. In diesem Jahr ist es Hinrich Meiners. Mit 94 Jahren trägt er diesen Titel bis zum nächsten Jahr.

6– Nun geht es an das große Aufräumen und Zurückbauen. Dafür hat die Stadt sechs Personen bereitgestellt, die sich in den nächsten eineinhalb Tagen nur darum kümmern. Doch auch während des Kramermarktes waren sie stets präsent, damit alles sauber und ordentlich ist. Jeden Tag waren sieben Personen zwei bis drei Stunden dabei, damit es sauber blieb.