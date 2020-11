Weihnachten im Schuhkarton: Päckchen packen für Kinder in Not

Hier können Sie Pakete abgeben

In Varel nimmt Michaela Gissel die Pakete an. Die gepackten Schuhkartons können an der Jadestraße 27 in Varel persönlich abgegeben werden. Wer Fragen zur Abgabe hat, kann sich vorher bei Michaela Gissel unter Tel. 04451/804749 oder per E-Mail an familie.gissel@web.de melden. Weitere Abgabeorte gibt es in Schortens uund Wilhelmshaven.