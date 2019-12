Varel Ein Weihnachts- und Flohmarkt findet am Samstag, 7., und Sonntag, 8. Dezember, bei Friesland Porzellan in Rahling statt. Geöffnet ist der Flohmarkt, der sich über eine Fläche von 3 200 Quadratmetern erstreckt, Samstag von 10 bis 18 Uhr und Sonntag von 11 bis 18 Uhr. Schnäppchenmarkt und Werksverkauf können am Samstag von 9 bis 18 Uhr und am Sonntag von 11 bis 17 Uhr besucht werden.

Auch den Schnäppchenmarkt mit Ware zum Kilo-Preis bietet die Porzellanfabrik an. Der Eintritt ist frei, für das Parken wird eine Gebühr von einem Euro erhoben.

Der Weihnachtsmarkt auf dem Gelände der Porzellanfabrik im vergangenen Jahr war als der letzte angekündigt worden, nachdem die Geschäftsführung im Sommer angekündigt hatte, den Betrieb in Rahling zum 31. März 2019 einzustellen.

Die Schließung konnte jedoch abgewendet werden. Zum Jahresanfang 2019 gab die Geschäftsführung bekannt, dass sich die Friesland Porzellanfabrik mit der Royal Goedewaagen Gruppe mit Sitz im niederländischen Friesland zur RGW Friesland Porzellan Unternehmensgruppe zusammengeschlossen hat und dass der Standort als einer von vier Standorten der neuen Firma erhalten bleibt.

Heute werden 70 Angestellte beschäftigt, Tendenz steigend, da das Unternehmen weiterhin wächst. Ein großer Teil der Produktion erfolgt auch heute noch in Handarbeit. Die Melitta-Filter sind in Friesland-Filter umbenannt und nach wie vor in der Urform ein Bestandteil des Sortiments.