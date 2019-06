Zwei Konzerte in der Aula

Varel Am 24. Juni findet um 19.30 Uhr das Sommerkonzert in der Aula des Lothar-Meyer-Gymnasiums statt. Der Eintritt ist frei. Es treten auf die Gitarren-AG unter der Leitung von Florian Gubisch, das Kammer-Ensemble unter der Leitung von Ivo Berkenbusch, das Blasorchester unter der Leitung von Petra Roloff, die Chöre (Morten Kollstede), Percussion-Ensemble (Annette Wiese), Big Band (Niels Hoffmann) und die Rock-Band (Christian Lütje). Das Programm spiegelt die große musikalische Aktivität am Lothar-Meyer-Gymnasium wider. Am 25. Juni findet ebenfalls um 19.30 Uhr das Bläser-Konzert statt: Alle vier Bläser- bzw. Musikklassen präsentieren ihr Sommer-Programm. Petra Roloff leitet die Klassen fünf und acht, Morten Kollstede die Klasse sieben und Niels Hoffmann die Klasse sechs. Die Schule verspricht ein abwechslungsreiches Programm, das die Arbeit der Schwerpunktklassen widerspiegele.