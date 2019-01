Waddewarden Ohje, das kann ja was werden: Dass Martin (Roland Alken) seine Mutti liebt, das war Beate (Gaby Hehenberger) ja schon lange klar. „Aber dass deine Mami dir auch noch die letzte Männlichkeit genommen hat, das wusste ich nicht“, sagt Beate. Es kommt zum großen Krach zwischen dem Paar – und Martin flüchtet, wie sollte es auch anders sein, zu seiner Mami. Doof nur, dass ausgerechnet jetzt Beates Mutter (Ina Gonitzki) zu Besuch kommt – und ihren Freund Martin kennenlernen möchte... Was nun?

Karten und Infos „Nun sind wir wieder da“: Damit begrüßte Axel Foken die Gäste zur Premiere am Freitag, nachdem die Gruppe letztes Jahr pausiert hatte. Der Grund: Es fehlten die Schauspieler. Zum Glück sind Ina Gonitzki und Saskia Fiebig hinzugekommen. Wer ebenfalls Lust hat, mitzuspielen, kann sich gerne melden. „De Mamasöhn“ ist am 1. und 2. Februar jeweils ab 20 Uhr im „Waddewarder Hof“ zu sehen. Am 3. Februar beginnt die Vorstellung um 17 Uhr. Karten für „De Mamasöhn“ gibt es für sieben Euro im Waddewarder Hof, Tel. 04461/2412. Zudem hat Axel Foken vor der Vorstellung an den kürzlich verstorbenen Romke van der Meer erinnert – er war ein Gründungsmitglied der Theatergruppe. „Einige fragen, warum wir trotzdem auftreten. Aber es wäre sicher nicht in seinem Sinne gewesen, wenn wir das Stück abgesagt hätten.“

Es war ein herrlich lustiges Stück, das die Speelkoppel Waddewarden am Freitagabend aufgeführt hat. Die Premiere von „De Mamasöhn“ hat die Zuschauer so ordentlich zum Lachen gebracht.

Ersatzmann muss her

Zumindest die hatten Spaß – denn zum Lachen war Beate im Stück erst gar nicht zumute. Denn während Martin seine Mutti liebt, hat sie selbst eher keinen Kontakt zu ihrer Mama. „Das ist wie mit einer Darmspiegelung – du kommst halt nicht von ab.“ Und so muss ein Besuch eben doch mal sein, vor allem wo Martin nun den Kontakt zwischen Mutter und Tochter wieder hergestellt hat.

Kurz vor dem Besuch kommt dann der große Krach. Zugeben, dass der Mann weg ist, will Beate aber nicht. Und so kommt ihr der eigentlich ziemlich lästige „Huulbessen-Heini“ Harald Weber (Axel Foken) plötzlich doch ganz recht. Spontan soll er Martin spielen. Gar nicht so leicht: Martin ist schließlich Lehrer für Spanisch und Geschichte.

Ob Mutter Erika bei dem Satz „Unas tapas por favor – Olé“ merkt, dass er eigentlich gar keine Fremdsprache spricht? Und was passiert, wenn dann auch noch Martins Schwester (Saskia Fiebig) hereinplatzt und zu ihrem Bruder möchte? Das Chaos ist vorprogrammiert. Wie es endet, muss aber jeder Zuschauer selbst erfahren.

Ein Besuch lohnt sich in jedem Fall. Denn besonders lustig ist die Situationskomik, die eigentlich gar nicht zum Stück gehörte. Da geht Roland Alken ein Glas kaputt („Mensch, das ist schon das zweite, das ich kaputt mache“) und da brechen alle auf der Bühne immer mal wieder selbst in Lachen aus, weil der Text nicht ganz sitzt („Das hat schon bei der Probe nie geklappt“).

Souffleuse hilft nach

Dass Souffleuse Elisabeth Foken öfter mal nachhelfen muss, ist es aber ganz und gar nicht schlimm „Wir machen das alles eben nur nebenbei als Hobby“, entschuldigt Axel Foken ganz am Ende. Doch den Zuschauern macht das gar nichts aus. Im Gegenteil: alle hatten einen unterhaltsamen und ziemlich lustigen Abend – und das ist doch die Hauptsache.

