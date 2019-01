Waddewarden Nach einem Jahr Pause sind sie wieder da: Die Speelkoppel Waddewarden meldet sich mit zwei neuen Akteurinnen zurück – Ina Gonitzki und Saskia Fiebig haben das Theaterspielen für sich entdeckt und so sind sie auch im neuen Stück zu sehen. „De Mamasöhn“ führt die Speelkoppel um Axel Foken im Waddewarder Hof auf.

Kartenvorverkauf und Termine Die Speelkoppel Waddewarden führt ihr Stück „De Mamasöhn“ am 25. und 26. Januar sowie 1. und 2. Februar jeweils ab 20 Uhr im „Waddewarder Hof“ auf. Am 3. Februar beginnt die Vorstellung um 17 Uhr. Karten gibt es zum Preis von 7 Euro im Waddewarder Hof, Tel. 04461/2412.

Es geht um Beate (Gaby Hehenberger) und Martin (Roland Alken) – seit kurzem verheiratet. Martin ist Beates Mann fürs Leben, wäre der Lehrer bloß nicht so ein Muttersöhnchen ohne Rückgrat, der seiner Mami jeden Wunsch von den Augen abliest. Beate dagegen hat seit Jahren keinen Kontakt mehr zu ihrer Mutter Erika (Ina Gonitzki).

Das Schicksal nimmt seinen Lauf, als Martin beschließt, die beiden Frauen miteinander zu versöhnen – plötzlich geht es rund: Denn plötzlich steht ein Staubsaugervertreter (Axel Foken) in der Wohnung und Martins Schwester (Saskia Fiebig) steht weinend vor der Tür. Es wird ein turbulenter Abend – wer erfahren will, was passiert, sollte sich schnellstens Karten besorgen.

Und wer bei der Aufführung Lust bekommt, ebenfalls mitzuspielen, ist herzlich willkommen: „Wir suchen weitere Akteure – nur dann kann es in der Speelkoppel weitergehen“, sagt Axel Foken. Denn auf und hinter der Bühne zählt jede Hand. So ist die Gruppe froh, dass ihnen in diesem Jahr Jörg Fiebig zur Hand geht.

Bei Texthängern hilft Souffleuse Elisabeth Foken – und auch für sie gibt es eine Neuerung: Statt im unbequemen engen Kasten vor der Bühne sitzt sie nun bequem mit auf der Bühne. Fürs Publikum ist sie allerdings unsichtbar: Sie sitzt hinter der Wand – Kontakt zu den Schauspielern hält sie durch ihr Guckloch mitten im Bücherregal. Eine tolle Idee, findet sie.