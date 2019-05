Waddewarden Am Sonntag, 2. Juni, werden im Gottesdienst um 14 Uhr in der Waddewarder St. Johannes-Kirche Küster und Friedhofswärter Heino Janßen in den Ruhestand, und Erika Zibell aus dem Organistendienst verabschiedet. Richtje van der Wielen wird in den Organistendienst eingeführt.

Küster und Friedhofswärter Heino Janßen ist seit 2005 im Dienst für die Kirchengemeinde Waddewarden-Westrum. Mit Erreichen des Ruhestandsalters endet sein Beschäftigungsverhältnis. „Glücklicherweise bleibt uns Heino Janßen aber weiterhin erhalten. Als Selbstständiger wird er auch weiterhin viele Aufgaben auf den Friedhöfen und in den Kirchen verrichten, denn still sitzen und nichts tun ist für Heino Janßen derzeit nicht vorstellbar“, sagt Pastorin Hanja Harke.

„Wir sind dankbar dafür, denn Heino Janßen versieht seine Arbeit mit viel Freude und Herz. Er ist den Menschen freundlich zugewandt. Weiß auf die meisten Fragen eine Antwort und kann weiterhelfen. Auf ihn konnten wir uns all die Jahre verlassen. So manches Mal höre ich von den Menschen von nah und fern, die unsere Kirchen besuchen: Ihre Friedhöfe sehen aber sehr gepflegt aus. Vielen Dank dafür.“

Erika Zibell hat ihren Organistendienst in Waddewarden im Jahr 1981 begonnen. Als ihre Vorgängerin aufgrund des Alters die Treppen zum Orgelboden nicht mehr schaffte und eine Nachfolgerin kurzfristig absagte, übernahm sie den Dienst. „Und von da an gab es kaum einen Sonntag oder Feiertag, an dem sie nicht in Waddewarden oder Westrum an der Orgel saß und die Gemeinde musikalisch begleitete“, so Harke. Erika Zibell hätte diesen Dienst gern noch weiter versehen, wenn nicht der Bruch des Handgelenks dies unmöglich gemacht hätte.

„Wir sagen ganz herzlichen Dank dafür und freuen uns, dass auch sie mit ihrem Ausscheiden aus dem Organistendienst weiterhin im Leben unserer Kirchengemeinde präsent ist“, so Pastorin Harke. Denn Erika Zibell hat noch mehr gute Gaben, die sie schon lange Jahre in die Kirchengemeinde einbringt und auch weiterhin einbringen wird: So leitet sie die Flötenkreise und den Singkreis „Sing mit“, gestaltet als Lektorin Gottesdienste und Taizé-Andachten und bringt sich mit in die Arbeit mit Kinder ein.

Auch Richtje van der Wielen ist für die Kirchengemeinde kein neues Gesicht. Sie hat bereits 2005 den Vertretungsdienst an den Orgeln übernommen. „Gerade zu großen Anlässen wie Konfirmationen war es gut, dass sie die Gemeinde mit ihrer Ruhe begleiten kann“. Jetzt hat sie seit dem 1. Mai den Organistendienst ganz übernommen. „Wir freuen uns auf ihr musikalisches Engagement.“