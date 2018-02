Waddewarden Alle Jahre wieder im März feiern die Männergesangvereine im Jeverland ihr Flegelbeer – diesmal ist es das 138. und es ist ein Traditionsfest, das es nur im Jeverland gibt. Doch, halt: Das stimmt ja so gar nicht mehr. Denn das Fest der Männerchöre findet diesmal „jenseits der goldenen Linie“ in der Stadthalle in Wittmund statt. Gastgeber und Ausrichter sind erstmals die Hans-Hermann-Singers aus Wittmund. Der vor gut 40 Jahren aus dem Wittmunder Feuerwehr-Chor hervorgegangene Gesangsverein stieß vor zwei Jahren zum Sängerkreis, nachdem sich der Männergesangverein „Eintracht“ Sillenstede aufgelöst hatte.

Zur Tradition des Flegelbeer, einem unterhaltsamen Abend mit viel Gesang und mit allerhand Döntjes aus den Dörfern, gehört die nicht weniger traditionsreiche Vorbesprechung des Fests mit einem deftigen Updrögt-Bohnen-Essen. Im Saal des Waddewarder Hofs kamen unter Regie der Flegelbeer-Obleute Bernhard Eden und Aike Brahms rund 50 Männer der Chöre aus Horumersiel, Carolinensiel, Waddewarden, Hohenkirchen und Wittmund zusammen.

Viel zu bereden gab es nicht für die Vorsitzenden und Flegelbeerbase der Chöre. Stattdessen wurde in alten Protokollen geschnüstert, wurden die Gesangsbeiträge der einzelnen Chöre mitgeteilt und das Gemeinschaftslied angestimmt.

Dann kam das Essen auf den Tisch: Updrögt Bohnen mit Speck- und Wurstplatte. Beim Gesang wurden die Kalorien sogleich verbrannt: Der musikalische Leiter des Wittmunder Chors, Günter Hille, griff zum Akkordeon und stimmte den Saal ein auf das Fest am 10. März. Das steht einmal mehr unter dem Motto „Wi kam’t tosamen un wi verstaht uns“. Und auch diesmal gilt: Für Frauen kein Zutritt. Flegelbeer is Manslüü-Saak. Daran ändert auch der Nachwuchsmangel nichts. Die Überalterung in den Chören begleiten bereits seit Jahren die Flegelbeer-Vorbesprechungen.