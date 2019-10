Wangerland 44,5 Jahre war er bei der Polizei, 35 Jahre in der Polizeistation Wangerland, davon drei Jahre als Chef: Am Mittwoch wurde Polizeihauptkommissar Werner Remmers (62) in den Ruhestand verabschiedet. Kollegen aus Jever, Sande, Schortens und Wilhelmshaven, mehrere Ehemalige und natürlich das Wangerländer Polizisten-Team und Jevers Kommissariatsleiter Peter Beer, Remmers Frau Susanne und seine Kinder feierten mit ihm den Eintritt in die Pension.

Polizeipräsident Johann Kühme überreichte ihm bei der Feier die Abschiedsurkunde – die beiden kennen sich seit 40 Jahren, als sie gemeinsam in Wilhelmshaven Streifenwagen fuhren.

„Du wirst hier nicht vergessen“, sagte Kühme: „Wer so lange im Wangerland gewirkt hat, hat hier seinen Platz gefunden.“ Remmers trat am 1. April 1975 in den Polizeidienst in Oldenburg ein, „das Oldenburger Land hast Du nur einmal verlassen für eine Schulung in Wolfenbüttel“, berichtete Kühme. Jedes Jahr aber übernahm Remmers Vertretungsdienst auf Wangerooge. „Bei 35 Aufenthalten auf der Insel haben wir aufgehört nachzuzählen.“

Der Polizeipräsident nannte Remmers ein „menschliches Aushängeschild für den Tourismus im Wangerland“: Er sei immer hilfsbereit und freundlich, man merke schnell, dass man sich voll auf ihn verlassen kann, der Schalk stehe ihm ins Gesicht geschrieben und er habe immer den erforderlichen Biss gehabt, beschrieb Kühme den Kollegen.

„Du warst der richtige Mensch am richtigen Platz. Es ist ein Verlust für die Polizeistation Wangerland, dass Du in Ruhestand gehst, denn Du bist nah bei den Menschen hier“, so Kühme. Er sprach Werner Remmers als Freund, Kollege und Polizeipräsident Respekt und Anerkennung für seine Arbeit aus.

Kommissariatsleiter Peter Beer bedauert das Dienstende Werner Remmers ebenfalls sehr: „Mit Dir geht nicht nur ein liebenswerter, aufrechter und kritischer Kollege, sondern eine enorme Portion Erfahrung – und die lässt man nicht gern gehen.“

Er kündigte an, dass am 1. November Hauptkommissar Jörg Kuhne aus Wilhelmshaven für zunächst sechs Monate die Stelle Remmers’ in Hohenkirchen übernimmt – mit Perspektive auf Verlängerung.