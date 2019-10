Wangerooge Den Zugvögeln auf der Spur: Vom 12. bis 20. Oktober finden im Nationalpark Wattenmeer die 11. Zugvogeltage statt. Wangerooge beteiligt sich natürlich ebenfalls am Programm – und zwar schon ab dem 3. Oktober: Dann beginnt die VogelKUNSTsafari.

Bei dieser Safari gilt es, Vogel-Kunstwerke von Künstlern aus dem gesamten Nordwesten zu entdecken, die auf der Insel verteilt sind. Im Nationalpark-Haus „Rosenhaus“ gibt es dazu eine Safari-Karte. Wer alle Vögel entdeckt hat, kann einen Lösungssatz bilden – und für den gibt es am Ende der Zugvogeltage etwas zu gewinnen.

Alljährlich legen die Zugvögel nach ihrer Brut und Jungenaufzucht im hohen Norden bei ihrem Zug in die wärmeren Überwinterungsgebiete in Afrika ihre oft einzige Rast im Wattenmeer ein. Das Wattenmeer bietet ihnen unendlichen Nahrungsreichtum – so können sie ihre Energiereserven auffüllen und damit ihre Reise in die Überwinterungsgebiete meistern.

Gerade im Herbst sind unzählige Zugvögel in großen Schwärmen an der Küste und auf den Inseln gut zu beobachten. Gemeinsam mit dem Mellumrat bietet das Nationalpark-Haus Wangerooge ein abwechslungsreiches Programm dazu an.

So ist Startschuss der Zugvogeltage am Samstag, 12. Oktober, um 8 Uhr der Aviathlon – ein Zählwettbewerb: Dabei geht es darum so viele Vogelarten wie möglich zu entdecken und zu dokumentieren.

Im Kleinen Kursaal wird Harro Maass eine Ausstellung von Bildern zeigen: Zu sehen sind Vögel vom Watt bis zum Regenwald – unterstrichen wird die Schutzwürdigkeit von Lebensräumen.

Exkursionen, Kulinarisches, Vorträge und der Vogelzug – mit der Inselbahn in die Salzwiesen – gehören ebenfalls wieder zum Programm. Anmeldungen zu allen Veranstaltungen nimmt das Nationalpark-Haus an.