Wangerooge /Carolinensiel Herzenslieder: Am Dienstag, 27. März, sind im Café Famoos, Robbenstraße auf Wangerooge, Ilka Posin und Heike Becker zu Gast. Die beiden – zusammen „phase eins“ – wühlen in ihren privaten Schatzkisten und finden: Lebende, Tote, lokale Helden, Weltstars, Aufgelöste, Neuformierte, Exen, Jugendhelden & Idole.

„Bass, Bass, wir brauchen Bass“, sagt Posin. „Bass kann ich“, sagt Becker. Und wenn sie was kann, dann das. Immerhin hat sie das studiert – an der Hochschule für Musik „Hanns Eisler“ und am Jazzinstitut Berlin. Seit zehn Jahren ist Bass Berufung und Beruf für Heike Becker.

Ilka Posin singt und spielt Gitarre. Dazu cajoniert, rasselt, klingelt und schnarrt sie auf allerlei Apparaturen. Zu hören hauptsächlich in Berlin bei der Frauenkapelle „The Shevettes“, der akustischen Stones-Cover-Band „Butterfly On A Wheel“ und dem außergewöhnlichen Duo „Polydeluxe“ – bei „Butterfly On A Wheel“ zusammen mit Becker. Frau kennt sich also und frau schätzt sich, nicht nur musikalisch.

Sie reduzieren Songs aufs Wesentliche, durchaus mit Respekt, aber sehr konsequent. Diesem Schicksal entgehen weder die Musiker aus ihrem Berliner Umfeld (John Vaughan, Karl Neukauf, Ron Randolf), noch die Herren Rockstars von den Rolling Stones, Depeche Mode und Leonard Cohen.

Am Mittwoch, 28. März, stehen die beiden Musikerinnen dann ab 20 Uhr auf der Bühne der „Erholung“, Am Hafen Ost 5 in Carolinensiel. Der Eintritt: eine großzügige Spende in den Hut.