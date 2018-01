Wangerooge Einer der schönsten Teile des Neujahrsempfangs ist stets die Ehrung von Menschen, die sich ehrenamtlich engagieren. Das betonte Wangerooges Bürgermeister Dirk Lindner beim Neujahrsempfang der Insel am Sonntag. Zwei Wangeroogerinnen ehrte er in diesem Jahr: Roswitha Henseleit und Ihna Siemens.

Seit 1966 lebt die 86-jährige Roswitha Henseleit auf der Insel. „Und in all den Jahren wirkte und machte sie“, so Lindner: „Jedoch im Hintergrund, leise und selbstverständlich.“ Unzähligen Kindern hat sie mit Nachhilfe durch die Schulzeit geholfen. Noch bevor Flüchtlings-Integration durch Sprachförderung überhaupt diskutiert wurde, habe sie das schon längst getan. Darüber hinaus war sie im Kirchenchor aktiv. „Und vermutlich denken sehr viele, dass ihr Mann Wolfgang Henseleit ohne sie nicht das geworden wäre, was er heute ist.“

Während Roswitha Henseleit eher „leise“ wirkte, ist sie dagegen schon lauter, scherzte Lindner in Richtung Ihna Siemens. Wo sie zu finden ist? Immer auf der Bühne: Viele Jahre betreute sie die Kindervolkstanzgruppe, entwickelte das „Friesenwoodstock“ mit. Sie ist aktiv bei den Trommlerinnen WangooDiptams, leitet die Schul-AG „Deichtänzer“, die „Näh-AG“ und die Line-Dancer mit. „Das ist das Multitalent Ihna Siemens.“

Übrigens: nach der Ehrung ging es für Ihna Siemens wieder auf die Bühne: mit den Line-Dancern und den Deichtänzern sorgte sie für das unterhaltsame Rahmenprogramm des Empfangs.