Wangerooge Das hat es noch nicht gegeben: Wangerooges kath. Pfarrei St. Willehad war Ort einer Weltpremiere. Beim traditionellen Singen am Feuer, das in der Sommerzeit jeden Samstag im Innenhof der katholischen Kirche stattfindet, wurde das Wangerooge-Lied von Hermann Henkel uraufgeführt.

Hermann Henkel, der seit seiner Kindheit auf der Insel Gast ist, hat sein Gedicht über Wangerooge 2008 geschrieben. Seine Tochter, Carola Opitz, vertonte im vergangenen Jahr diese Strophen und komponierte eine Melodie zu dem Text über die Insel.

Das Wangerooge-Lied Wege, die vom Wind verwehen Spuren, die im Sand vergehen Wolken, die im Meer versinken Wellen, die von Ferne winken Möwen, die im Sturme fliegen Boote, die im Wasser wiegen Schiffe, die am Himmel ziehn Vögel, die nach Süden fliehn Strände, die mit Muscheln locken Menschen, die im Strandkorb hocken Dünen, die sich längsseits strecken Deiche, die das Wandern wecken Und Nordseeluft, die reine Droge Erwarten dich auf Wangerooge Wo das Wattenmeer, das herbe Grüßt als ein Natur-Welterbe Text: Hermann Henkel Melodie: Carola Opitz

„Als ich angefragt wurde, ob das Lied am Samstagabend beim altbekannten Singen am Feuer uraufgeführt wurde, stimmte ich sofort zu“, berichtet Pfarrer Egbert Schlotmann. „Das ist doch etwas Einmaliges und nicht zu Wiederholendes.“

Und so kam es zu dieser Welturaufführung, bei der drei Generationen beteiligt waren: Hermann Henkel schrieb das Gedicht, seine Tochter Carola Opitz komponierte die Melodie dazu und begleitete am Klavier ihren Sohn Johannes. Und der sang mit Freude vor dem großen Publikum das Wangerooge-Lied. „Schnell stimmten die mehr als 200 Menschen auf dem Kircheninnenhof mit ein: sehr bewegend“, freut sich Schlotmann. Und er ist sicher: „Wir werden das Wangerooge-Lied in unserer Repertoire aufnehmen, so dass das Lied immer wieder über unsere Insel schallt.“

Auch Solosänger Johannes Feick, der nun als Unterhalter auf der Insel lebt, hat das Wangerooge-Lied in sein Repertoire aufgenommen.

Wangerooge-Lied Infos unter youtu.be/kbtlpcl9nco