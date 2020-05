Kirche: Wenn wir alle Engel wären . . .

Wangerooge Seit letztem Samstag kann wieder Platz genommen werden: Die kath. Kirchengemeinde St. Willehad auf Wangerooge bietet allen an, sich beflügeln zu lassen.

Schon im Dezember wurde eine Bank zum Innenhof mit Engelflügeln ausgestattet. Die hat jedoch Sturm ‚Sabine‘ im Frühjahr zerstört. Nun haben fleißige Helfer der Kirchengemeinde und der Urlauberseelsorge neue Flügel angebracht.

„Schön ist, dass die ersten Besucher diese Chance nutzen und einen guten Platz für sich gefunden haben“, freut sich Pfarrer Egbert Schlotmann. Er greift den Gedanken des italienischen Schriftstellers Luciano de Crescenzo auf: „Wir sind alle Engel mit nur einem Flügel. Um fliegen zu können, müssen wir einander umarmen.“

„Gerade in diesen Zeiten ist es gut, sich bewusst zu machen, dass wir alle aufeinander angewiesen sind“, so Schlotmann. Die Engelbank, die täglich gereinigt wird, lädt dazu ein, sich dessen bewusst zu werden. „Nehmen Sie gern Platz“, lädt Schlotmann ein. Und wer mag, kann von sich einzeln, als Paar, als Familie ein Foto machen und an die Gemeinde senden für die Homepage. „So sind wir miteinander verbunden – engelgleich.“