Darum Wangerooge

W ege, die vom Wind verwehen Spuren, die im Sand vergehen Wolken, die im Meer versinken Wellen, die von Ferne winken Möwen, die im Sturme fliegen Boote, die im Wasser wiegen Schiffe, die am Himmel ziehn Vögel, die nach Süden fliehn Strände, die mit Muscheln locken Menschen, die im Strandkorb hocken Dünen, die sich längsseits strecken Deiche, die das Wandern wecken Und Nordseeluft, die reine Droge Erwarten dich auf Wangerooge Wo das Wattenmeer, das herbe Grüßt als ein Natur-Welterbe

Text: Hermann Henkel Melodie: Carola Opitz

Welcher Chor möchte dieses Wangerooge-Lied singen? Die Noten bekommen Sie auf Anfrage in der Redaktion der Nordwest-Zeitung in Jever, Am Kirchplatz 9, Tel. 04461/ 96 53 12.