Wangerooge Frittierte Miesmuscheln, Miesmuschelsuppe, Miesmuscheln in Gorgonzola, gebackene Muscheln, Safran-Muscheln – und vieles mehr: das gab es zu den ersten Wangerooger Miesmuscheltagen. Und die kamen nicht nur bei den Gästen, sondern auch bei den Insulanern gut an.

Großer Abschluss der Miesmuscheltage war das Miesmuschelfest am Samstag. Dort sorgten auf der Zedeliusstraße der Einzelhandel und das Kinderanimationsteam der Kurverwaltung für Spiel- und Spaß-Aktion. Und dazu gab es von den Kulturgruppen ein buntes Programm: Die Volkstanzgruppe wanderte durch das Inseldorf und zauberte mit ihrem Auftritt dem einen und anderen anreisenden Gast ein Lächeln ins Gesicht. „Das ist Wangerooger-Tradition zur Begrüßung auf der Insel“, sagte ein Gast.

Auch der Gospelchor war dabei, ebenso wie Sänger Johannes Feick und Frank Brühling, Gitarrenspieler und Sänger und auch die Inselcombo.

„Mehr als 50 Personen, die sich je durch drei Restaurants gegessen haben, haben an der anschließenden Tombola teilgenommen“, berichtet die Kurverwaltung. „Also mehr als 150 Miesmuschelportionen durch Tombola-Teilnehmer wurden am Samstag verkauft.“ Insgesamt, so schätzen die Veranstalter, sind rund 450 Miesmuschelportionen verkauft worden.