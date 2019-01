Wangerooge Der Verein Friesenfestival auf Wangerooge bereitet das Open Air-Festival Friesenwoodstock vor: Die Party für Klein und Groß steigt in diesem Jahr am 30. Mai im Rosengarten.

Lange war unklar, wie und ob es mit dem Friesenwood-stock, dem traditionellen Festival zu Himmelfahrt, weitergehen soll, nachdem die Initiatorinnen von den „Wangoo Diptams“ die Organisation abgegeben hatten.

Im vergangenen Jahr hatte sich dann eine Gruppe musikbegeisterter Wangerooger zusammengefunden, die das Festival übernahmen und dazu einen neuen Verein gründeten – Friesenfestival.

Jetzt blicken die Mitglieder zurück: „Von der Idee bis zur Verwirklichung war es ein spannendes und erlebnisreiches Jahr. Es gab einiges zu überdenken. Wie soll der Tag gestaltet werden, welches Konzept soll umgesetzt werden oder wie lässt sich das Festival finanzieren?“, sagt Vorsitzende Katja Garbe.

Mit viel Engagement und Liebe zur Musik wurde das Friesenwoodstock 2018 auf und über die Bühne gebracht. „Die vielen positiven Rückmeldungen von Gästen und Insulanern haben uns motiviert, weiterzumachen“, so Garbe.

Das Festival ist jedoch nur ein Teil der Arbeit des Vereins: Ob Cocktailstand zum Midsommerfest oder Straßenkünstlerbühne zum Miesmuscheltag, der Verein unterstützt und engagiert sich gern, wenn es um Kultur auf der Insel geht. „Wir möchten neben dem Friesenwoodstock an weiteren Konzepten zur Förderung der Kultur auf der Insel arbeiten. Dazu braucht es Ideen und Menschen, die Spaß an der Umsetzung dieser haben“, sagt Katja Garbe.

Die Aktiven würden sich deshalb freuen, wenn weitere Insulaner zur Mitgliederversammlung am 17. Januar dazustoßen. Beginn ist um 18.30 Uhr im Restaurant „Unser Boot“. Jeder, der an der Arbeit des Vereins oder der Mitwirkung an den Veranstaltungen interessiert ist, ist willkommen.