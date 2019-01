Wangerooge Es hat ihr beinahe das Herz zerrissen, als sie im vergangenen Jahr einmal nicht auf die Insel Wangerooge fahren konnte. „Das gehört einfach dazu. Das muss einfach sein“, sagt Christina Alexa Cyrus.

Seit ihrer Kindheit besucht die heute 36-Jährige Wangerooge. Früher haben sie ihre Eltern mitgenommen – doch nicht etwa für den gewöhnlichen Sommerurlaub.

Auf Fahrten dabei

„Meine Eltern waren beide Lehrer – und auf Klassenfahrten haben sie mich einfach mitgenommen.“ Als sie später selbst zur Schule ging, hat sie die Klassenarbeiten nachgeschrieben und Aufgaben mitbekommen. „Und meine Eltern haben natürlich darauf geachtet, dass ich die auch mache“, fügt sie schmunzelnd hinzu.

In dieser Zeit ist ihr die Insel so ans Herz gewachsen, dass später, als sie alt genug war, feststand: Ein riesiges Tattoo auf dem Oberarm soll diese wunderbaren Erinnerungen an Wangerooge immer wieder hervorrufen. Zu sehen sind unter anderem die beiden Leuchttürme – darüber stehen Koordinaten. „Ich habe schon einige Tattoos mit den Koordinaten gesehen, oft werden die des Leuchtturms genommen“, sagt Christina Alexa Cyrus. Doch sie hat sich für ganz andere entschieden.

Denn ebenfalls gut in Erinnerung geblieben ist ihr das „Haus am Meer“ im Inselwesen, dort, wo sie als Kind auf der Insel gewohnt hat. „Ich habe noch die Bilder vor mir, wie wir in Schlafsäcken eingekuschelt und Tee in der Hand die Sonnenuntergänge beobachtete haben. Solche schönen Momente vergesse ich nie.“

Tattoo auf „Herzseite“

Als sie ihren Arm, es musste die Herzseite sein, mit diesen Erinnerungen tätowieren ließ, waren ihre Eltern zunächst nicht begeistert. „Du bist doch verrückt, haben sie gesagt. Doch ich glaube, hinterher fanden sie es doch ganz okay“, meint Christina Alexa Cyrus.

Und schließlich gibt es auch noch viele andere „Insel-Verrückte“. Im vergangenen Jahr war sie im Urlaub auf Teneriffa, als sie plötzlich jemanden hinter sich rufen hörte: „Das ist Wangerooge!“ – er hatte das Tattoo gesehen und die Leuchttürme sofort erkannt. „Wir kamen ins Gespräch und es stellte sich heraus: Auch er hat seine Kindheit auf der Insel verbracht.“

Schon jetzt hibbelig

Abgesehen von ihrer Kindheit auf Wangerooge ist da aber noch etwas anderes, das Christina Alexa Cyrus an der Insel so mag: Eine Leidenschaft von ihr sind Autos. „Die Insel ist aber das komplette Gegenteil davon: Sie hat rein gar nichts mit Autos zutun – das mag ich.“

Deshalb hat sie die Fahrten nach Wangerooge weiter beibehalten – auch wenn es oft nur ein Besuch im Jahr ist. Nachdem die Fahrt im vergangenen Jahr leider ausfallen musste, ist in diesem Jahr zum Glück wieder alles anders. „Bald geht es endlich wieder los“, sagt Christina Alexa Cyrus. Und wenn sie ehrlich sein soll, ist sie schon jetzt ziemlich hibbelig. Schließlich geht es an den Ort, den sie für immer bei sich trägt.