Tourismus: Ferienbeginn: Wangerooge für Tagesgäste gesperrt

Wangerooge Der Landkreis Friesland schließt mit einer weiteren Allgemeinverfügung auch am 11. und 12. Juli und vom 16. bis 19. Juli Tagesgäste vom Besuch Wangerooges aus: Bei diesen Tagen handelt es sich um den Ferienbeginn in Hessen, Rheinland-Pfalz sowie Bremen und Niedersachsen. Wie schon zum Ferienbeginn in Nordrhein-Westfalen, Berlin, Brandenburg, Hamburg und Schleswig-Holstein am 25. bis 29. Juni und 4. und 5. Juli dürfen Tagesgäste nicht auf die Insel kommen.

Der Landkreis begründet dieses Vertretungsverbot mit erhöhtem Corona-Infektionsrisiko durch hohes Urlauber-Aufkommen zum Ferienbeginn.

Grundsätzlich ist der Tagesaufenthalt auf Wangerooge erlaubt. Tagestouristen sind Personen, die einen Ort, eine Region oder eine Sehenswürdigkeit für lediglich einen Tag oder auch nur stundenweise besuchen, ohne hier zu übernachten. Die Allgemeinverfügung gilt bis 20. Juli.