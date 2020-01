Wangerooge /Vechta Die katholische Pfarrei St. Willehad auf Wangerooge bekommt Besuch von Weihbischof Wilfried Theising: Er ist zurzeit in den Pfarreien des Offizialatbezirks Vechta auf Visitation unterwegs. Vergangene Woche besuchte er die katholische Pfarrei St. Benedikt Jever-Schortens-Wangerland, nun ist die Insel an der Reihe.

Weihbischof Wilfried Theising ist am Montag und Dienstag, 27. und 28. Januar, zu Besuch in St. Willehad Wangerooge – zu einer so genannten Visitation. „Dabei geht es vor allem um den Austausch zwischen ihm und uns als Gemeinde“, erläutert Wangerooges Pfarrer Egbert Schlotmann: „Unsere St. Willehad-Gemeinde freut sich auf diesen Besuch, der offiziell etwa alle vier Jahre stattfindet.“

Mit dem Dreischritt: Wahrnehmen (was ist) – Würdigen (was wurde gewirkt) und Weitersehen (was ist die Perspektive) lässt sich die Visitation gut umschreiben, sagt Schlotmann.

Auf dem Insel-Programm des Weihbischofs steht unter anderem für Montag: • 9.30 Uhr: ab Harle; Ankunft am Flughafen

• 11 Uhr: Gespräch mit ev. Pastor Günther Raschen

• 12 Uhr: Gespräch mit Bürgermeister Marcel Fangohr

• 15 Uhr: Treffen mit jungen Familien

• 17 Uhr: Gottesdienst in St. Willehad: Dazu ist die Gemeinde besonders eingeladen. „Eine gute Begegnung mit ihm und untereinander“ wünscht sich und allen Egbert Schlotmann.