Von wieden wink Hannes al af: „ Ik heff gorkeen Tiet!“ Un wull an mi vörbi. An sien Stimm mark ik al, dat he mit de Nerven bannig „to Foot“ weer. Ik kreeg em noch so even an een Zippel to faten un denn sprudel dat ok al ut em rut: „Watt kann ik blots mien Fro schenken? Wenn mi wat infallt, denn lööpt de Idee bi mi eerst in Gedanken dör dree Kategorien. Un jedet Mal kaam ik to de Insicht: Dat hett se al – dat bruukt se nich – dat is to düür! Un denn sitt ik wedder dor mit mien Talent!

Legg ik ehr een Mantel oder Kleed ünner den Wiehnachtsboom, denn kann ik man gliek een Ümtuuschzeddel as Gootschien schenken. Pott, Pann un Bügeliesen sünd ok keen Geschenk vun’t Harten. Un eerst recht keen Kaakbook. Denn meent se womööglich, dat ik mit ehr Kaakkunst nich tofreden bün.

Viellicht kann man mi in de Afthek Vörslääg maken. Aver sünd Melissengeist oder Pillen gegen dat fette Wienachtseten een Geschenk? Parfüüm wull ik köpen, aver in den Laden smeer man mi jede Menge vun alle Richtungen op de Hannen. An’n End weer mien Nees dicht un ik kunn nix mehr rüken. Sülvst na dreemal waschen würr ik den Duft noch nich los. To Huus weer dat pienlich, denn mien Fro snupper an mi rüm, as troo se mi nich mehr.

Mit’n Blomenpott oder Bonsai warrt dat ok nix, denn dormit is bi miene Holde nix to gewinnen. Perlen, Brilli’s oder een Reis na Hawaii tellt to de Kategorie Nr. 3 un fallt sowieso weg. Ok een Gootschien för de Schönheitsfarm oder een Wellnes-Kur is för mi een to grotes Risiko. Achterher weet ik nich, woans se ut utsüht un ik erkenn si womögli nich wedder.

Kannst Du mi helpen? Weest Du wat?“ Un ik geev em den besten Tipp: „Fraag doch eenfach mal Dien Fro na ehr Wünsche!“ Sien Antwurt hau mi meist üm: „ Nee, so veel wull ik ja nu ok wedder nich utgeven !“