Kirche: Sonntags-Gottesdienste im Garten

Wichtens /Jever Die Neuapostolische Gemeinde Jever bietet für diesen Sommer außergewöhnliche Gottesdienste an: Auf dem Hof Bei Wichtens der Familie Kasper im Wangerland finden seit Juli Open-Air-Gottesdienste im Garten statt. „In unserem Kirchenschiff können wir in diesem Jahr keine Gottesdienste abhalten“, erzählt Wilfried Kasper. Und so hat die Gemeinde nach einer Alternative gesucht und im Garten der Familie Kasper gefunden. „Wir haben bisher zwei Gottesdienste unter freiem Himmel gehalten, die sehr gut angenommen wurden“, erzählt Kasper. So seien neben den Gemeindemitgliedern auch schon Interessierte dazugekommen und sogar Urlauber.

Besonders das Flair des Gottesdienstes unter freiem Himmel schätzen die Mitglieder der Gemeinde sehr. „Wir stellen Kirchenbänke auf den Rasen und musizieren sehr viel“, berichtet Kasper.

Die nächsten Gottesdienste auf dem Hof der Familie Bei Wichtens 2 finden am 16., 23., und 30. August jeweils ab 10 Uhr statt. Wer sich für die Kirchengemeinde interessiert und zu einer Risikogruppe gehört, kann sich auch die Wohnzimmergottesdienste der Neuapostolischen Gemeinde Jever auf Youtube ansehen.