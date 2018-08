Neue Leiterin der Kunsthalle

Wilhelmshaven Die Wilhelmshavener Kunsthalle soll noch in diesem Jahr eine neue Leiterin bekommen. Nach Informationen der NWZ haben sich die Verantwortlichen mit der Kunsthistorikerin Petra Stegmann aus Potsdam geeinigt. Die 49-jährige Spezialistin für zeitgenössische Kunst und Aktionskunst des 20. und 21. Jahrhunderts stammt aus Bremen, hat in Frankfurt (Oder), Berlin sowie Warschau studiert und dabei auch eine Management-Ausbildung absolviert.

In der Vergangenheit hat sie mit renommierten Institutionen wie der Akademie der Künste in Berlin, dem Künstlerhaus Bethanien, dem Haus der Kulturen der Welt, dem Ludwig Museum, aber auch Häusern in Budapest, Kopenhagen, Krakau, Oslo, Paris und Prag zusammengearbeitet.

In Wilhelmshaven wird sie Nachfolgerin von Jürgen Fitschen, der nach nur einem Jahr die Kunsthalle wieder verlassen hat.