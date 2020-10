Naturschutzstiftung: Selbst „Unkraut“ ist willkommen

Das Projekt „Schaufenster Biodiversität“

Das Projekt „Schaufenster Biodiversität“ der Naturschutzstiftung Friesland-Wittmund-Wilhelmshaven wird in enger Zusammenarbeit mit den Unteren Naturschutzbehörden der Landkreise Friesland und Wittmund sowie Wilhelmshavens durchgeführt. Das Land fördert das Projekt mit 303 000 Euro. Die Maßnahmen:

• Aufwertung artenarmer Grünlandflächen in Wilhelmshaven mit artenreicher Regio-Saatmischung.

• Bau eines Fledermausquartiers samt Monitoringanlage im FFH-Gebiet Kollrunger Moor mit Datenerfassung über Vorkommen und Häufigkeit von Fledermausarten.

• Renaturierung des Gewässerdreiecks Woppenkamper Bäke - Zeteler Tief.

• Waldpflege in kleinen Waldparzellen in Friesland und Wittmund.

• Förderung der Biodiversität in der Agrarlandschaft zusammen mit Landwirten.

• Veranstaltungsreihe Biodiversität mit Vorträgen, Workshops und Exkursionen.

Mehr Infos unter www.dienaturschutzstiftung.de