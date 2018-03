Wittmund /Jeverland „Wi wullt uns Plattdüütsch waren umdat uns Spraak nich frömd word in uns eegen Land. Oostfreesland, Freesland un datt Plattdütsch höört tosamen“: So förderde Flegelbaas Gerold Bünting bi’d 138. Flegelbeer in de Saal van de „Residenz“ in Wittmund. De Hans-Hermann-Singers ut Wittmund harr’n de Spööldeel as een Döschdeel torecktmakt. Mit Akkordeon-Musik van Hans-Hermann-Singer-Bass Günter Hille treckde de Wannerflegel mit Wieland Rosenboom un Hardwig Gerdes in de Saal. De Horumersielers hebbt good up hüm leet, wat nu de Wittmunder to steiht.

„Singen ist von seinem Ursprung her auf das Miteinander angelegt und das leben die teilnehmenden Männerchöre in besonderer Weise nach dem Motto ,Wi kam’t tosamen un verstaht uns‘“, sagte Wittmunds Bürgermeister Rolf Claußen. Er bezeichnete das Flegelbeer als eine der best gehüteten Traditionen und das grenzüberschreitende Feiern als ein positives Signal. Die Wertigkeit der Traditionsveranstaltung dokumentierten viele Vertreter aus Politik und Wirtschaft.

To’n Flegelbeer hört Chorgesang na Freesenart un Moderspraak un döstig bleev ok nüms. Beer un Sluk geev dat genoog. Mit dat „Drinken laaten“ leet sik Flegelbaas Gerold Bünting nich nögen und hoog de Flegel up dat Beerfat: Tok – tok – tok. De Wittmunders wussen, wat de Lüü an’n Flegelbeeravend bruukt.

De Flegelbaas keem als Verteller so richtig in Fohrt, jeder kreeg en mit, as he van sien Belevseels van sien Reisen to de Vereens vertell.

In C’lienensiel is wall de Riekdoom utbrooken, wiel se dat Armenhus ofbrooken hebbt, vertell he. Den Vorschlag, im Wittmunder Rathaus zum Stromsparen Bewegungsmelder einzubauen lehnt Bürgermeister Claußen ab, weil es dann im Rathaus dunkel bleiben könnte.

Für Horumersiel hat der Bau des Utkiek-Hochstuhls nicht nur touristische Bedeutung: Der Standort schafft für die Handy- und Smartphonbenutzer ausgezeichnete Sende- und Empfangsmöglichkeiten. Um das Besteigen des Turms gegen Entgelt zu betreiben und vor Klägern sicher zu sein, schlug Gerold Bünting vor, einen gebührenpflichtigen Parkplatz um das Objekt zu bauen.

Über den Schimmel in der Waddewarder Pastorenwohnung, den Verkauf der Grundschule und Nutzung als Seniorenresidenz berichte Wittmunds Flegelbaas in süffisanter Weise. Um das Bushaltestellen-Problem in Hooksiel zu lösen empfahl er die Wiedereinrichtung der Grundschule in Waddewarden.

Statt des 180 000 Euro teuren Mähbootes gegen den Grasbewuchs im Wangermeer hätte die Gemeinde Seekühe kaufen sollen, meinte Bünting. Die wären umweltfreundlich und eine touristische Attraktion in Hohenkirchen.

Vöör dat 139. Flegelbeer na Waddwarden nög Flegelbaas Hermann Wilken. „Wenn uns Flegelbeer nich ingahn schall, mot wi uns neei upstellen un Nadenken, off dat all’ns noch so, as nu, in de Tied paßt. Needütsch hett dat: de Demografische Wandel holt uns in“, sagte er. Tradition verpflicht, hett aber nich, dat man nich mol över sieen eegen Scharr springen schall.

De Waddwarders meent ok, dat Fest an een Ort to belaten, un all Vereene packt mit an. Denn kann man ok in Gemeenskupp een Saal as Schüür mit oll Reef, Heu un Stroh torecht maken, dat vör de öller Mannslüü immer sturer ward.