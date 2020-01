Wüppelser Altendeich Freunde alter Trecker haben sich jetzt an der Alten Schmiede in Wüppelser Altendeich zu einem geselligen Beisammensein getroffen, um das alte Jahr Revue passieren zu lassen. Mehr als 80 Oldtimerfreunde fanden sich bei Eckhard Schmidtmeier als einem der Eigentümer der Schmiede ein. Gemeinsam mit Franke Thaden und Friedhelm Thiele hatte er das Treffen organisiert, das nun schon zum dritten Mal am Jahresende stattfand.

Unter den Besuchern waren auch Zugezogene, die ihren Wohnsitz im Wangerland genommen haben und eben auch Freunde alter Trecker sind. Der Nachbarschaftsschnack zog sich über den Tag hin und wurde mit viel Tratsch und Fachsimpelei gefüllt. Nicht zu vergessen die leckeren Grillbratwürste, die allen mundeten.

„Auch während des Jahres treffen wir uns im kleineren Kreis, sei es beim Osterfeuer oder bei Fußball-Endspielen“, erzählt Friedhelm Thiele. Und seine Frau Brigitte zeigte den neuen farbigen Fotokalender mit dem Titel „Friesland-Oldie Trecker-Legenden“.

Groß im Geschäft ist an diesem Tag Franke Thaden, der mit drei Fahrzeugen der Marke Lanz Bulldog gekommen ist und zwei davon zum Laufen bringt. Dass das nicht so einfach ist, wird daran deutlich, dass beide Motoren erst einmal vorgeglüht und dann per Hand angeworfen werden müssen. Dazu kommt die Heizlampe zum Einsatz: Grund ist, dass die alten Motoren eine geringere Verdichtung haben als die heutigen – dadurch entzündet sich der Treibstoff deutlich schwerer. Deshalb muss der Treibstoff zunächst beim Glühkopf zum Verdampfen gebracht werden.

Einer der Oldtimer, Baujahr 1938, steht in der Regel in der Schlachtmühle in Jever als Dauerleihgabe von Thaden.