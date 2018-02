Zetel Wie sehr Wilhelm Kunst auch 32 Jahre nach seinem Tod noch die Gemüter der Zeteler bewegt, das hat der Heimatverein Zetel jetzt erfahren. Der Verein hatte zu einem Gesprächsabend über Wilhelm Kunst eingeladen, und viele Besucher waren der Einladung gefolgt. Am Ende stand sogar eine Idee im Raum: Nach dem bedeutenden Zeteler Holzbildhauer solle eine Straße benannt werden, findet der Heimatverein. Den Vorschlag machte Gerda Behrens.

Viele Besucher hatten zu dem Abend über Wilhelm Kunst von ihm geschaffene Kunstwerke der Gebrauchs- und Sakralkunst mitgebracht und ihre Geschichten zu den Figuren und von ihren Begegnungen mit dem Künstler erzählt. Die älteste Arbeit war eine Figur aus dem Jahre 1948, ein Kegler, der einem früheren bekannten Kegelclub in Zetel als Wanderpokal diente. Wilhelm Kunst hat viele beliebte, lustige Holzfiguren geschaffen, deren Motive oft den Gemälden von Carl Spitzweg entlehnt sind und dem Bedürfnis der Nachkriegsgesellschaft nach einer idyllischen Welt sehr entgegenkamen.

Als Beispiel der Sakralkunst wurde eine 82 Zentimeter große wertvolle sixtinische Madonna gezeigt, die erst vor kurzem von einem Oldenburger Kunstliebhaber nach Zetel verkauft worden ist. Die Holzskulptur ist somit in den Heimatort von Wilhelm Kunst zurückgekehrt.

Für seine künstlerische Entwicklung spielten die Aufträge für zahlreiche Kirchengemeinden eine entscheidende Rolle. Ein erster Auftrag kam 1951 von der Kirchengemeinde Zetel. Für die St.-Martins-Kirche in Zetel schuf Wilhelm Kunst eine Mose-Figur als Kanzelträger sowie die vier Evangelisten und das Heilige Abendmahl als Predella des Altars.

Zu dem Klönnachmittag waren auch die Tochter von Wilhelm Kunst, Beate Kinder, und ihr Ehemann aus Horsten gekommen. Sie konnten Interessantes über das Wirken und Schaffen ihres Vaters berichten.

Gerda Behrens schlug vor, das künstlerische Schaffen des überregional anerkannten Zeteler Holzbildhauers in Zetel mit einer Wilhelm-Kunst-Straße zu würdigen. Dieser Vorschlag fand große Zustimmung. Den anwesenden Ratsmitgliedern Bernd Pauluschke (SPD) und Jürn Müller (CDU), die bei dem Treffen selbst Arbeiten von Wilhelm Kunst vorgestellt haben, gab der Heimatverein mit auf den Weg, sich für diesen Vorschlag stark zu machen. Der Vorsitzende des Heimatvereins, Herbert Oltmanns, unterstrich diesen Vorschlag mit dem Hinweis darauf, dass gerade die sakralen Kunstwerke von Wilhelm Kunst durch die hohe künstlerische Qualität eine überregionale Verbreitung gefunden haben. Werke des Künstlers wurden ins europäische Ausland und in die USA verkauft. „Meiner Meinung nach gab es keine andere herausragende Persönlichkeit unseres Ortes, die auch weit über unsere Region hinaus bekannt geworden ist. Es ist jetzt an der Zeit, über eine Wilhelm-Kunst-Straße in Zetel nachzudenken und sich dazu zu entscheiden“, sagte Herbert Oltmanns.

2009 wurde zum 100. Geburtstags von Wilhelm Kunst ein Katalog mit seiner Biografie und seinen Kunstwerken herausgegeben. Der Katalog mit über 250 Bildbeispielen vermittelt die Vielfältigkeit des Künstlers, er ist aber kein vollständiges Werkverzeichnis. Es gibt noch einen kleinen Restbestand. Interessierte können den Katalog unter der Tel. 04453/939678 anfordern.