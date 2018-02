Zetel Mit einem besonderen Gottesdienst in der St.-Martins-Kirche in Zetel feiert der Zeteler Pfadfinderstamm Aldenburg den Gedenktag der Pfadfinder. Am Sonntag, 18. Februar, sind alle eingeladen, zu dem Gottesdienst mit Pfarrer Michael Trippner in die St.-Martins-Kirche zu kommen.

An diesem Gedenktag, dem „Thinking Day“, erinnern die Pfadfinder an den Gründer des Pfadfinderwesens, Robert Baden-Powell, und seine Frau Olave. Mit anderen Stämmen in der Weser-Ems-Region feiern die Zeteler jedes Jahr an unterschiedlichen Orten – und dieses Jahr in Zetel.

Gedenktag der Pfadfinder Der Thinking Day ist ein Gedenktag der Pfadfinderbewegung, an dem an den gemeinsamen Geburtstag von Robert Baden-Powell, den Gründer der Pfadfinderbewegung, und seine Frau Olave erinnert wird. In der Region Weser-Ems feiern die viele Pfadfinderstämme diesen Tag jedes Jahr gemeinsam mit einem besonderen Gottesdienst an wechselnden Orten. Diesmal richtet der Stamm Aldenburg die Feier aus. Am Sonntag, 18. Februar, beginnt der Pfadfindergottesdienst um 14 Uhr in der St.-Martins-Kirche.

„Für uns ist das schönste an den Pfadfindern, die Gemeinschaft zu leben und etwas für andere zu tun. Und auch andere zu haben, die etwas für einen tun“, sagt Julia Steinker. Sie ist die stellvertretende Stammesführerin und freut sich auf viele Gäste beim Gottesdienst, ebenso wie die vielen Jugendlichen, die die Feier mitgestalten. Die 13-jährige Michelle Barghop sagt: „Bei den Pfadfindern geht es darum, dass es auch ein Leben außerhalb der Medien gibt, dass wir in der Natur sind und ein Feuer machen, statt vor dem Fernseher zu sitzen.“ Und Julia Steinker sieht das genauso: „Es geht darum, nicht nur Abenteuer anderer Leute im Fernsehen zu schauen, sondern selbst Abenteuer zu erleben.“ Ein tolles Abenteuer haben die Zeteler zum Beispiel beim Bundeszeltlager im vergangenen Jahr erlebt. „Zehn Tage waren wir da, wir waren im Fluss schwimmen und waren im Kletterpark, das war ziemlich cool“, sagt die 13-jährige Phillis Conrads.

Bei dem Gottesdienst werden die jungen Pfadfinder eine Szene spielen und Pastor Michael Trippner wird in seiner Predigt darauf eingehen. Das Thema ist der Umgang mit der Wahrheit. Es wird auch ein künstliches Lagerfeuer brennen. Der Gottesdienst um 10 Uhr findet vorher wie gewohnt statt.

Jeder, der die Welt der Pfadfinder entdecken möchte, kann auch zu einem der Gruppentreffen kommen: dienstags 17 bis 19 Uhr (11 bis 12 Jahre), mittwochs 17 bis 19 Uhr (13 bis 14 Jahre), donnerstags 17 bis 19 Uhr (15 bis 16 Jahre) und freitags 16 bis 18 Uhr (7 bis 10 Jahre).