Umzug In Zetel: Kirchengemeinde zieht ins neue Haus ein

Zetel Die evangelisch-lutherische Kirchengemeinde Zetel hat unter erschwerten Bedingungen aufgrund der Corona-Pandemie und unter besonderen Vorsichtsmaßnahmen mit dem Umzug in das neue Gemeindehaus gegenüber von der St.-Martins-Kirche an der Straße Westerende 19b begonnen. Anfang der Karwoche werden das Kirchenbüro und die Friedhofsverwaltung sowie die weiteren Räume eingerichtet. Da die neue Telefonanlage noch nicht betriebsbereit ist, bittet die Kirchengemeinde darum, bis auf Weiteres die Dienstnummern der Zeteler Pastoren (Sabine Indorf, Tel. 04453/9394004; Michael Trippner, Tel. 04453/938440) sowie deren Mailadressen (sabine.indorf@kirche-oldenburg.de und michael.trippner@kirche-oldenburg.de) zu nutzen. „Wir gehen derzeit davon aus, dass nach Ostern die Kirchengemeinde per Mail wieder zu erreichen ist und eine Handynummer zur Verfügung steht, worüber die Mitarbeiterinnen des Kirchenbüros bzw. der Friedhofsverwaltung angerufen werden können“, teilt Pastorin Sabine Indorf mit. Wann die Gruppen und Kreise die neuen Räume nutzen können, steht zur Zeit noch nicht fest. Sobald eine Lockerung des Kontaktverbotes erfolgt, wird die Kirchengemeinde umgehend neue Termine bekanntgeben. „Nutzen Sie während dieser Zeit auch unsere Homepage: www.kirche-zetel.de. Andachtstexte, aktuelle Informationen, aber auch kurze Clips werden angeboten. Wir wünschen allen Gemeindegliedern dennoch eine gesegnete Osterzeit und hoffen auf ein baldiges persönliches Wiedersehen“ sagt Pastorin Indorf.