Zetel Zugegeben, man kann schon leiden auf dem Zeteler Markt. Zum Beispiel, wenn man gefangen ist in der Süß-Herzhaft-Schleife: Nach einer deftigen Bratwurst steigt der Appetit auf süßes Schmalzgebäck und wenig später lockt schon wieder der Duft von Champignons. Weil der Markt keine Wünsche offen lässt, ist es nicht immer leicht, nicht doch noch ein kleines Stück Pizza oder eine Tüte Süßkram zu verdrücken.

Oder die Fahrgeschäfte: Sie locken mit bunten Lichtern und wummernden Bässen, aber so mancher, der eine Fahrt wagt, kommt mit weichen Knien wieder heraus.

Doch die Besucher lieben die Verlockungen und genießen die Völlerei, den flauen Magen und die kalten Füße nach einem langen Novemberabend in bester Gesellschaft: Denn das ist eben der Zeteler Markt.

Am Samstag erlebten viele Besucher die großartige Eröffnung mit dem Feuerwehrspielmannszug Zetel-Neuenburg und der Musik- und Showband Grabstede auf dem Ohrbült, um direkt im Anschluss ins bunte Markttreiben einzutauchen. Marktmeister Olaf Oetken und sein Team haben dafür gesorgt, dass die liebgewonnenen Buden wieder an ihren Stammplätzen stehen, so dass niemand lange suchen muss, der den Zeteler Markt mit dem immer gleichen Ritual beginnt – ob es nun ein heißer Glühwein oder ein Berliner mit Zuckerguss ist.

Am Marktsamstag tummelten sich in den Budengassen wieder Menschen jeden Alters: Die Kinder freuten sich über Süßigkeiten, Losbuden und Dosenwerfen, die Erwachsenen machten es sich in den Festzelten und an den Ausschankbetrieben bequem und die Jugendlichen zögerten nicht, sich in die rasantesten Fahrgeschäfte zu begeben und sich durch die Luft wirbeln zu lassen.

Viele Ehrengäste waren am Samstag der Einladung der Gemeinde Zetel zum Grünkohlessen im Hankenhof gefolgt, wo Bernd Busemann, Vizepräsident des Niedersächsischen Landtags, an den Fall der Mauer erinnerte. Auf Volksfesten wie dem Zeteler Markt könne man im freien Deutschland bei einem Bier am Tresen stehen, über Politik reden und auch mal Kritik üben. „Und dann geht man nach Hause schlafen und am nächsten Morgen klingelt es nicht an der Tür und du bist nicht verhaftet“, sagte er mit Blick auf das Stasi-Regime in der ehemaligen DDR.

An diesem Montag, 11. November, geht der Zeteler Markt um 14 Uhr weiter.

Noch zwei Markttage An diesem Montag beginnt der Markttrubel um 14 Uhr. Es ist Familientag: Die Schausteller bereiten besondere Aktionen vor und bieten ermäßigte Preise. Sie freuen sich auf viele Gäste. Um 15 Uhr beginnt der Seniorennachmittag mit Berlinern und Musik im Friesenzelt. Zum Abschluss des Familientages steigt um 21 Uhr das Brillantfeuerwerk. Am Dienstag ist Ruhetag auf dem Zeteler Markt. Am Mittwoch ist der Haupttag des Festes: Los geht das Treiben auf dem Markt schon um 6 Uhr, wenn die Händler die Tiere auf den Viehmarkt bringen. Um 10 Uhr beginnt der Markttrubel. Es werden zwischen 60 000 und 80 000 Gäste aus der ganzen Region erwartet.

