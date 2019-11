Zum 25. Mal strahlt im Hafen ein Weihnachtsbaum

Als 1995 in Carolinensiel der erste Schwimmende Weihnachtsbaum aufgestellt wurde, kamen nicht mal 100 Carolinensieler, um zu beobachten, was der „Stammtisch Sielkrug“ dort veranstaltete. So mancher vermutet damals, dass die Idee baden gehen würde. Am Samstag, 30. November, wird nun der 25. Baum mit Hilfe eines großen Autokrans auf den Schwimmponton im Museumshafen gesetzt. Zuständig ist die Weihnachtsbaumgemeinschaft Carolinensiel, ein Verein aus Mitgliedern des Stammtischs, ihren Kindern und Freunden. Die Gesellschaft verkauft einen Jubiläumsbecher, dessen Erlös an den Förderkreis Sielhafenmuseum zum Erhalt des historischen Hafens geht. Zudem verkaufen Kinder Lebkuchenherzen zugunsten des Elternvereins krebskranke Kinder und Fördervereins der Feuerwehr. An einem weiteren Stand verkaufen Kinder der Grundschule Carolinensiel Selbstgebasteltes. Auch der Nikolaus hat sich für 17 Uhr angekündigt – er kommt mit der „Concordia II“. Bereits am Freitag öffnet der Wintermarkt des Vereins „Cliner Wind“ seine Buden. Um 18 Uhr werden die 300 Lichter an der 15 Meter hohen Tanne aus Nenndorf angeschaltet. BILD: