Zweige für Palmsonntag

Traditionell segnet die katholische Kirche am Palmsonntag Buchsbaumzweige. Die grünen Zweige erinnern an den Einzug Jesu in Jerusalem erinnern, als die Menschen ihm mit Palmzweigen zujubelten. Auch und trotz Corona-Krise soll dieser Brauch gepflegt werden: Magdalena Fünfstück-Kreye hat Buchsbaum geerntet. Am Palmsonntag, 5. April, ab 12 Uhr und in der Karwoche sind Christen aller Konfessionen eingeladen, gesegnete Buchsbaumzweige und Osterkerzen in den katholischen Kirchen in Jever und Schortens abzuholen. Die Pfarrei möchte damit ein Zeichen der Verbundenheit setzen. Kinder und Eltern sind eingeladen, Palmstöcke zu basteln und diese bis Samstag, 4. April, in den Kirchen abzustellen. Sie können dann gesegnet am Palmsonntag wieder abgeholt werden. BILD: