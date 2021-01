Kurzfristiger Einsatzauftrag für Afghanistan

Kurz vor Weihnachten erhielten die Objektschützer in Upjever einen Einsatzauftrag, der sie erneut nach Afghanistan führt: Am Freitag verabschiedete der Kommandeur des II. Bataillons des Objektschutzregimentes der Luftwaffe „Friesland“, Oberstleutnant Jonas Uhrlau mit Regimentskommandeur Oberst Marc Vogt 18 Brandschützer und einen Einsatzlogistiker nach Afghanistan. Die Soldatinnen und Soldaten haben den Auftrag, den Brandschutz auf dem Flugplatz Masar-e-Scharif sicherzustellen. Unter Führung von Leutnant Sven Töpfer werden sie im Februar nach Afghanistan verlegen. Die Brandschützer des Regiments haben dort bereits nahezu zwei Jahrzehnte lang ihre wichtigsten Einsatzerfahrungen sammeln können. Vom Beginn des Einsatzes in Afghanistan waren sie immer dort präsent, wo die Luftwaffe mit Fliegern engagiert war. Im Dezember 2014 endete der Auftrag und wurde durch eine zivile Brandschutzgesellschaft übernommen. Diese hat sie sich nun zurückgezogen – so lag es nahe, dass die Brandschützer aus Upjever erneut übernehmen. „Ich freue mich, dass wir diese Chance nutzen, alte Hasen mit jungen Kameraden an eine altbekannte Einsatzstätte zurücksenden zu können“, sagte Uhrlau beim kleinen Appell. Er betonte, dass die „Soldatinnen und Soldaten alle optimal auf diesen fordernden und gefährlichen Einsatz vorbereitet sind“.

