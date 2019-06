Lächeln: Sommerkonzert des Stadtchors

Beim Einsingen beginnt es schon: Tatiana Glazer fordert ihre Sängerinnen auf, beim Einsingen zu lächeln – so wird die Artikulation weicher und die Stimmfarbe fröhlich. Genau dieses Lächeln wollen die 36 Frauen des Stadtchors Jever auch in die Gesichter ihrer Zuhörer zaubern: Am Sonntag, 23. Juni, beginnt um 17 Uhr im Anton-Günther-Saals des Rathauses das Sommerkonzert. Der Eintritt kostet 5 Euro. Das Lächel-Programm mit Tatjana Glazer als Dirigentin und Dirk Wernick am Klavier ist bunt: bekannte Lieder wie „Dream a little dream of me“, „Que sera“ oder die deutsche Version von „Always look on the bright side of life“ sind dabei, das stimmungsvolle „Ich glaube“ von Udo Jürgens und das afrikanische Protestlied „Shosholoza“. Lächeln: In diesem Sinne lädt der Stadtchor alle ein, sich aus dem Alltag auszuklinken und vom mehrstimmigen Gesang inspirieren zu lassen.BILD: