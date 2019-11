Landfrauen beim Naschen

Genießer in aller Welt lieben das Dessert als krönenden Abschluss einer Mahlzeit. Eine kulinarische Reise in die Welt der Patisserie unternahmen Mitglieder des Landfrauenvereins Jever. Koch und Patissier Tim Blanke (Wilhelmshaven) führte sie in der Küche des Old Schoolhuus in Moorwarfen ein. In Deutschland ist der Beruf des Patissiers kein eigenständiger Ausbildungsberuf. Voraussetzung ist eine abgeschlossene Lehre zum Koch oder Konditor. Tim Blanke hat sich zum Fachmann auf dem Gebiet des Nachtischs entwickelt, von der Fachkompetenz des „jungen Meisters“ profitierten die Landfrauen. Dessert besteht meist aus nur wenigen Zutaten, hübsch angerichtet schmeckt es noch mal so gut. Außerdem lassen sich Desserts im Mini-Format prima vorbereiten. BILD: