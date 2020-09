Landfrauen Schortens sind gut gestellt

Es war auch für den Landfrauenverein in Schortens eine schwierige Zeit. Teile des Programms für 2020 mussten ausfallen, andere Programmpunkte konnten verschoben werden. Das stellten Annemarie Hasselhorn, Sabine Ehmann, Ilse Cordes-Remmers und Sonja Lange, die gleichberechtigten Vorsitzenden, bei der ebenfalls verschobenen Jahreshauptversammlung heraus. Trotz der Coronakrise hat sich der Verein gut entwickelt. Es sind einige neue und jüngere Mitglieder hinzugekommen. So konnte der Verein das 150. Mitglied begrüßen. Und das Jahresprogramm für 2020/21 steht auch schon fest. Das Programm enthält nützliche Vorträge wie „Kleide dich für die Gegenwart“, eine Autorenlesung, „Omas Hausmittel“, „Insektenfreundlicher Garten“ und natürlich Grünkohlessen und Weihnachtsfeier. Daneben werden noch Workshops über den Wald, Literatur, Nähen, Qigong und Kräuter angeboten. Für 25 jährige Mitgliedschaft wurden Marga Bartels, Astrid Bröske, Erika Ortgies, Annegret Plohr und Karin Pappel geehrt. Gunda Henschken erhielt als 150. Mitglied einen Blumenstrauß. Ebenfalls ein Dankeschön ging an Friedel Bruns für die Organisation des Spielenachmittags. BILD: Atto Ide