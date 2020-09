Landkreis zieht Erstklässlern Sicherheitswesten an

Rund 880 Kinder wurden in Friesland vor wenigen Tagen eingeschult. Damit die Kleinen auf ihren Schulwegen für alle anderen Verkehrsteilnehmer immer gut und früh genug zu sehen sind, hat sie der Kreispräventionsrat Friesland jetzt mit reflektierenden Sicherheitswesten ausgestattet. Stellvertretend für alle 27 Grundschulen im Landkreis wurden die ersten Westen am Dienstag an die Schulanfänger in Hooksiel übergeben – Ben und Tabea (vorn) posierten mit ihren Klassenkameraden und den Vertretern des Präventionsrates im Sicherheits-Outfit. Geordert und hergestellt wurden die Westen übrigens bei dem Jeveraner Unternehmen Hase Safety Group . BILD: