Landvolk Friesland leitet im Vorstand Generationswechsel ein

Der Kreislandvolkverband Friesland hat im Schützenhof seine im März abgesagt Mitgliederversammlung nachgeholt – in Corona-Zeiten waren nur die Delegierten eingeladen. Im Mittelpunkt standen die Vorstandswahlen. Die Delegierten leiteten einen Generationswechsel ein: Die langjährigen Vorstandsmitglieder (Bild links, von links) Paul Schoorlemmer, Carsten Dirks und Bernd Harms kandidierten nicht erneut. An ihrer Stelle wurden Wilko Irps (Wilhelmshaven), Katharina Jensen (Wangerland) und Ingo Oltmanns (Schortens) gewählt (rechts). In ihren Ämtern bestätigt wurden Harmut Seetzen als Vorsitzender sowie Gerke Albers, Jörg Even, Jann Janssen und Burkhard Mennen als Vorstandsmitglieder. Der geschäftsführende Vorstand besteht aus Hartmut Seetzen als Vorsitzendem sowie Jörg Even und Gerke Albers als Stellvertreter. „Wir freuen uns, dass wir als relativ kleiner Verband so viele junge Landwirtinnen und Landwirte haben, die bereit sind, mitzuarbeiten und Verantwortung zu übernehmen“, sagte Hartmut Seetzen. Bei den ausgeschiedenen Vorstandsmitgliedern bedankte er sich mit einem Präsent.BILDer: