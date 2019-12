Lara liest am schönsten vor

Lara Tluck (links) ist die beste Vorleserin der Elisa-Kauffeld-Oberschule Jever. Aus den drei 6. Klassen waren die Klassensieger (von links) Anne Lantzen, Jannek Klockgether, Fynn John, Luca Schäfer und Christian v. Finkenstein und Lara zum Vorlesewettbewerb angetreten. Die sechs waren sehr aufgeregt, was nicht nur an der Jury lag, sondern auch an ihren Mitschülern, die ihnen zuhörten. Lara las aus „Gregs Tagebuch“. Sie gewann neben einer Urkunde und dem Buch „Traumspringer“ auch die Chance, Anfang 2020 an den Kreismeisterschaften im Vorlesen teilzunehmen.BILD: